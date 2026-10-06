Giáo dục mầm non mới lấy trẻ làm trung tâm

Các trường tham gia gồm: Mầm non 7/5, Mầm non Rainbow (phường Điện Biên Phủ), Mầm non phường Mường Thanh, Mầm non các xã: Thanh Nưa, Thanh Yên, Núa Ngam, Tuần Giáo. Toàn tỉnh có 298 nhóm, lớp với 6.415 trẻ tham gia, trong đó trẻ em dân tộc thiểu số chiếm 56,2%.

Việc triển khai thí điểm chương trình GDMN mới tại các cơ sở có điều kiện khác nhau nhằm đánh giá tính phù hợp, khả năng vận dụng chương trình trong thực tiễn. Đồng thời làm rõ những yêu cầu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi có điểm trường phân tán.

Chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình GDMN mới, hơn 630 cán bộ quản lý, giáo viên của các trường đã được tập huấn theo hướng kết hợp giữa tập huấn cấp tỉnh, tập huấn tại trường, hỗ trợ trực tiếp và sinh hoạt chuyên môn thường xuyên trong quá trình thực hiện. Nội dung tập huấn tập trung vào 7 chuyên đề trọng tâm, gồm: Quan điểm chỉ đạo, quy trình và kế hoạch thực hiện; những điểm mới của chương trình; phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ nhà trẻ; tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ mẫu giáo; nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ; giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN.

Ngay sau hoàn thành khóa tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường duy trì sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, theo chuyên đề; tăng cường trao đổi trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc tổ chức hoạt động giáo dục tại các lớp ghép, điểm trường lẻ và tháo gỡ những vướng mắc của giáo viên khi vận dụng phương pháp tiếp cận mới, bảo đảm phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo dục.

Cơ sở vật chất tại 7 trường thí điểm cơ bản đảm bảo thực hiện chương trình GDMN mới.

Cùng với chuẩn bị đội ngũ, việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng, đồ chơi được chú trọng, tạo điều kiện để các trường tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo yêu cầu của chương trình mới.

So với chương trình GDMN hiện hành, chương trình GDMN thí điểm có những điểm mới theo hướng tăng cường tính chủ động của nhà trường, phát huy vai trò của giáo viên, lấy trẻ làm trung tâm và gắn hoạt động giáo dục với thực tiễn. Cô giáo Nguyễn Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 7/5, phường Điện Biên Phủ cho biết: Trên cơ sở chương trình và điều kiện thực tế của nhà trường, chúng tôi rà soát để lựa chọn, điều chỉnh nội dung phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và hứng thú của trẻ. Đồng thời, nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi và hỗ trợ giáo viên để kế hoạch giáo dục thực sự linh hoạt, phù hợp với từng nhóm lớp và từng trẻ. Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường để trẻ được chủ động, tự tin và phát triển toàn diện.

Hoạt động trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm tại Trường Mầm non 7/5, phường Điện Biên Phủ.

Chương trình GDMN mới tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của trẻ, tăng cường tính tích hợp và gắn với trải nghiệm. Trẻ học thông qua chơi, trải nghiệm và tham gia các hoạt động phù hợp với độ tuổi; việc đánh giá chú trọng sự tiến bộ của từng cá nhân trẻ. Cô giáo Vũ Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Rainbow cho biết: Chúng tôi xác định việc triển khai chương trình theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực không phải là tăng thêm hoạt động cho trẻ mà là thay đổi cách tổ chức để trẻ được tham gia, trải nghiệm và thể hiện nhiều hơn trong chính những hoạt động hằng ngày. Với đặc thù của nhà trường hiện nay có trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi và trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi, chúng tôi không áp dụng một hình thức trải nghiệm giống nhau cho tất cả nhóm trẻ mà căn cứ vào độ tuổi, khả năng, hứng thú và nhu cầu thực tế của từng trẻ để lựa chọn mức độ và cách tổ chức phù hợp.

Trẻ tham gia, trải nghiệm tại Trường Mầm non Rainbow

Chương trình GDMN mới đề cao vai trò đồng hành của gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.

Theo chị Lò Thị Linh, phụ huynh trẻ đang học tại Trường Mầm non xã Núa Ngam, các cô giáo thường trao đổi với phụ huynh về tình hình của các con ở lớp, về những việc gia đình có thể làm thêm ở nhà. Nhờ vậy, bố mẹ hiểu con hơn và phối hợp cùng các cô giáo rèn thêm kỹ năng cho con từ những việc nhỏ hằng ngày.

Với điều kiện đặc thù địa hình, Điện Biên có nhiều điểm trường xa và có 46 nhóm, lớp ghép 2 - 3 độ tuổi, trong khi chương trình xây dựng cho lớp đơn độ tuổi. Vì vậy, Sở GD&ĐT tăng cường tập huấn, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp và trực tuyến, ưu tiên lớp ghép, điểm trường lẻ.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Chúng tôi xác định việc thí điểm chương trình GDMN mới là cơ hội quan trọng để đổi mới cách tổ chức GDMN, phù hợp hơn với trẻ em và điều kiện thực tế của Điện Biên. Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được học thông qua chơi, trải nghiệm và phát triển phù hợp với khả năng, nhu cầu của từng em. Đối với đội ngũ nhà giáo, đây là cơ hội để đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Quan trọng hơn, quá trình thí điểm giúp tỉnh có thêm thực tiễn để đánh giá tính phù hợp và khả thi của chương trình trong điều kiện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều điểm trường và lớp ghép. Những kết quả, khó khăn và kinh nghiệm từ thực tiễn sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cách tổ chức thực hiện và chuẩn bị cho việc nhân rộng chương trình trong thời gian tới.