ĐBP - Bằng những cách làm gần gũi, sinh động, các trường học ở Điện Biên đang đưa nội dung giáo dục lòng yêu nước đến gần hơn với học sinh, giúp các em hiểu, tự hào và có ý thức trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Lập tham gia tiết học biên cương.

Một ngày trung tuần tháng 10, không khí tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Lập, xã Tìa Dình trở nên sôi nổi hơn với hoạt động ngoại khóa mang tên “Tiết học biên cương”. Với chủ đề “Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”, không gian lớp học quen thuộc được mở rộng bằng những câu chuyện về đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trực tiếp truyền đạt kiến thức, xen kẽ những câu chuyện thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ để học sinh dễ hình dung, tiếp nhận. Em Trần An Khang, lớp 8C1, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Lập chia sẻ: Em thích nhất là được nghe các chú kể chuyện về những chuyến tuần tra đường biên, kiểm tra cột mốc. Qua đó, em hiểu thêm công việc của các chú bộ đội, để giữ gìn biên giới bình yên phải vượt qua nhiều gian nan, vất vả ra sao. Em mong sẽ có dịp được đến thăm các cột mốc và tìm hiểu nhiều hơn về vùng biên giới quê hương mình.

Mới đây Trường THPT Mường Chà đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc - Học tập qua di sản”. Tham gia chương trình, học sinh được khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú… thông qua trang phục, kiến trúc, phong tục, ẩm thực, nghề thủ công và nhạc cụ truyền thống.

Điểm nhấn của hoạt động là phần trình diễn trang phục dân tộc, trải nghiệm múa xòe, múa sạp, dân ca, dân vũ. Không dừng lại ở việc quan sát, học sinh còn được trực tiếp tìm hiểu nhạc cụ, thực hành một số nghề thủ công và khám phá các di sản văn hóa đặc trưng của Điện Biên. Những sắc màu trang phục, điệu múa, lời ca và âm thanh nhạc cụ truyền thống đã tạo nên không gian trải nghiệm sinh động, giúp các em cảm nhận văn hóa dân tộc bằng chính sự tham gia của mình. Từ đó hình thành sự trân trọng, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong cuộc sống hôm nay.

Tại Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa, tình yêu quê hương, đất nước được bồi đắp từ chính những điều gần gũi trong cuộc sống và học tập hằng ngày của học sinh. Với 433 học sinh đang theo học tại 13 lớp trong năm học 2026 - 2027, phần lớn các em đến từ những bản thuộc các dân tộc khác nhau trên địa bàn. Cùng học tập, sinh hoạt dưới một mái trường, các em có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán của nhau, chia sẻ những câu chuyện về bản, gia đình và truyền thống dân tộc mình.

Bà Phạm Thị Lưu Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa: Với mô hình trường nội trú, việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Nhà trường tạo điều kiện để học sinh các dân tộc ở chung phòng, tham gia nhóm tự quản, đôi bạn cùng tiến, cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Ngoài giờ học, các buổi giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, ngày hội văn hóa, ẩm thực giúp các em giới thiệu tiếng nói, trang phục, phong tục của dân tộc mình và tìm hiểu văn hóa của bạn bè.

Mỗi trường học có cách giáo dục khác nhau, nhưng đều hướng tới giúp học sinh hiểu rằng lòng yêu nước không phải điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể: Ý thức chấp hành pháp luật, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nỗ lực học tập, rèn luyện mỗi ngày. Những bài học ấy, được vun đắp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sẽ góp phần hình thành thế hệ trẻ biết yêu thương, trân trọng, tự hào về quê hương và ý thức được trách nhiệm của mình đối với nơi mình sinh ra, lớn lên.