Giáo dục lòng trắc ẩn từ trải nghiệm thực tế

Giáo viên, học sinh Trường Albert Einstein Hà Tĩnh thăm, tặng quà Trung thu tại làng trẻ mồ côi.

Tối 18/9, hội trường Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh lặng đi khi một bé gái mồ côi cả cha lẫn mẹ chia sẻ câu chuyện của mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. Không lâu sau, những giọt nước mắt lại rơi khi một học sinh lớp 6, dáng người nhỏ nhắn, cất giọng hát nức nở ca khúc “Mẹ yêu ơi”.

Đó là những khoảnh khắc xúc động tại chương trình “Trung thu yêu thương - mùa 2” do CLB HOPE thuộc Tổ Xã hội, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh tổ chức. Với những người làm giáo dục, đây không chỉ là một đêm hội Trung thu, mà còn là một bài học về lòng yêu thương được chuyển hóa thành hành động.

Khi bài học bước ra khỏi trang sách

Aristotle từng nói: “Giáo dục tâm trí mà không giáo dục con tim thì không phải là giáo dục”. Với những giáo viên Tổ Xã hội Trường Albert Einstein, giáo dục học sinh không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới hình thành kỹ năng sống, lòng trắc ẩn và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình “Trung thu yêu thương - mùa 2” do CLB HOPE thuộc Tổ Xã hội, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh tổ chức.

Các môn học như Giáo dục công dân, Kỹ năng sống, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật... được xem là những không gian để học sinh hiểu hơn về con người, cuộc sống và những giá trị tốt đẹp.

Là giáo viên Ngữ văn nhưng được phân công giảng dạy Giáo dục công dân, tôi luôn tâm niệm: “Những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”. Vì vậy, bên cạnh kiến thức trong sách giáo khoa, học sinh cần được tiếp cận những câu chuyện đời thực, được nhìn, được nghe và được trải nghiệm để hiểu hơn về những hoàn cảnh, số phận xung quanh mình.

Những món quà do giáo viên, học sinh Trường Albert Einstein Hà Tĩnh quyên góp để trao đến các bạn nhỏ thiếu may mắn.

Khi được chứng kiến những mất mát, khó khăn của người khác, các em có cơ hội biết lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ. Từ đó, những bài học về lòng nhân ái không còn là những khái niệm trừu tượng mà trở thành những hành động cụ thể trong cuộc sống.

Lòng trắc ẩn, nếu được nuôi dưỡng từ sớm, sẽ góp phần đẩy lùi sự thờ ơ, vô cảm. Một đứa trẻ biết quan tâm đến người khác, biết sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn và biết làm một việc tốt dù rất nhỏ chính là đang được nuôi dưỡng để trở thành một công dân có trách nhiệm.

Học sinh Trường Albert Einstein Hà Tĩnh chia sẻ yêu thương với các em nhỏ tại làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Bởi vậy, giáo dục lòng yêu thương không thể chỉ bằng những lời khuyên hay bài giảng. Điều quan trọng là tạo cơ hội để học sinh trực tiếp trải nghiệm và hành động.

Từ những việc nhỏ thành vòng tròn yêu thương

Tại Trường Albert Einstein, những bài học về yêu thương được cụ thể hóa thông qua nhiều hoạt động vì cộng đồng như tổ chức bữa ăn sáng từ thiện tại viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần; quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; thu gom sách giáo khoa tặng học sinh vùng nông thôn vào đầu năm học...

Đặc biệt, hoạt động “Trung thu yêu thương” do CLB HOPE thuộc Tổ Xã hội tổ chức đã trở thành một chương trình thường niên dành cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Các bạn nhỏ hòa chung niềm vui đêm Trung thu.

Tại chương trình năm nay, CLB HOPE thay mặt các mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh trao 55 suất học bổng với tổng trị giá 18,8 triệu đồng; một suất quà chung trị giá 23,5 triệu đồng cho Làng trẻ, cùng nhiều vật phẩm, bánh kẹo, sữa...

Điều đáng quý hơn giá trị vật chất là sự tham gia trực tiếp của học sinh. Các em cùng thầy cô vui chơi, giao lưu, trao quà và đến tận nơi thăm những em nhỏ khuyết tật nặng không thể có mặt tại hội trường.

Nhiều phần quà được trao đến các em nhỏ tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Có em chủ động bế những em nhỏ mồ côi vào lòng, âu yếm, trò chuyện. Có những học sinh dành một phần tiền tiêu vặt để đóng góp cho chương trình. Những phong bì với số tiền nhỏ, có khi chỉ 50.000 đồng, nhưng phía sau đó là sự tự nguyện và tấm lòng của các em.

Nhiều phụ huynh cũng tự tay chuẩn bị bánh kẹo, bánh Trung thu, gói thành những chiếc đèn lồng nhỏ rồi gửi đến chương trình.

Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên một vòng tròn yêu thương: nhà trường giáo dục, gia đình đồng hành và học sinh trực tiếp biến tình cảm thành hành động.

Những sự động viên, món quà của CLB HOPE đã nhen lên hi vọng cho các bạn nhỏ kém may mắn.

Trong đêm Trung thu, những câu chuyện và tiếng hát của các em nhỏ tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng trở thành một bài học đặc biệt đối với học sinh Albert Einstein. Những chia sẻ nghẹn ngào về nỗi nhớ cha mẹ, sự mất mát hay những khó khăn trong cuộc sống giúp các em hiểu hơn giá trị của một mái ấm, của tình thân và những điều tưởng như bình dị mà mình đang có.

Đó là những bài học đôi khi không thể truyền tải đầy đủ bằng sách giáo khoa.

Để ánh sáng yêu thương còn ở lại

Trung thu rồi sẽ qua. Những chiếc bánh sẽ được dùng hết, những món quà sẽ trở về với đời sống thường ngày và ánh đèn lồng cũng sẽ tắt sau một đêm hội.

Giáo viên Trường Albert Einstein Hà Tĩnh mong muốn những trải nghiệm thực tế giúp học sinh thay đổi nhận thức và hành động.

Nhưng điều những người làm giáo dục mong muốn giữ lại không phải là những món quà vật chất, mà là những thay đổi trong nhận thức và hành động của học sinh.

Đó có thể là một ánh mắt biết sẻ chia, một lời nói dịu dàng, một hành động giúp đỡ người khác; là việc một học sinh biết bớt đi một ly trà sữa để góp một phần nhỏ cho bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những hành động giản dị ấy, lòng trắc ẩn được nuôi dưỡng và trách nhiệm với cộng đồng dần trở thành một phần trong quá trình trưởng thành của mỗi học sinh.

Những hành động chia sẻ yêu thương góp phần xây nên những hạt mầm tươi đẹp của các em học sinh trong hành trình trưởng thành.

Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ giúp học sinh biết thêm một kiến thức, mà còn hướng các em đến cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Và khi những hạt mầm yêu thương được gieo từ gia đình, được vun đắp trong nhà trường rồi được chính học sinh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, yêu thương không còn dừng lại ở cảm xúc.

Đó chính là lúc yêu thương được chuyển hóa thành hành động.

Lương Thị Hiên

(Giáo viên trường Tiểu học-THCS-THPT Albert Einstein Hà Tĩnh)