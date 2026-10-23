Cô, trò Trường Mầm non Quảng Xương 1, xã Lưu Vệ trong một hoạt động học.

Trường Mầm non Quảng Xương 1, xã Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tân Phong 1 và Trường Mầm non Tân Phong 2 với quy mô 29 nhóm lớp, gần 800 học sinh. Thực hiện kế hoạch của ngành, sau khi sáp nhập nhà trường tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” ở tất cả các nhóm lớp nhằm xây dựng môi trường giáo dục tích cực cả trong và ngoài lớp học, để trẻ được “học bằng chơi, chơi mà học”.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Xương 1 cho biết: “Xác định giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ là quan điểm chỉ đạo mà là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, do đó, nhà trường đã cụ thể hóa nhiệm vụ này bằng những hoạt động sáng tạo, phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm lớp. Đặc biệt, trong giai đoạn thí điểm Chương trình GDMN mới với những yêu cầu cao hơn về lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã, đang tập trung chuyển từ “dạy học truyền thụ” sang “kiến tạo môi trường mở” - nơi mọi học sinh được tôn trọng sự khác biệt, tự do khám phá, tự tin thể hiện bản thân và chủ động kiến tạo năng lực qua từng hoạt động”.

Tại Trường Mầm non Nguyệt Viên, phường Nguyệt Viên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã làm tốt công tác định hướng để mỗi giáo viên chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu về nội dung, ý nghĩa của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đồng hành cùng nhà trường. Cô giáo Lê Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyệt Viên chia sẻ: “Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cùng với việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tình yêu thương, chân thành và sự chia sẻ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường luôn quan tâm tạo dựng không gian trường học sạch, đẹp, an toàn, thân thiện để mỗi học sinh nhận thấy rằng “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp cũng như vận dụng các quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” vào giảng dạy... Từ những việc làm cụ thể, sát với thực tiễn địa phương và nhà trường, hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, giáo viên năng động hơn trong đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục; học sinh say mê học tập, thích được đến trường, tự tin, sáng tạo...”.

Không chỉ Trường Mầm non Quảng Xương 1 hay Trường Mầm non Nguyệt Viên, các trường mầm non khác trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với nhiều cách làm phong phú, đa dạng. Đáng chú ý hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn được nhiều trường mầm non gắn với nhiệm vụ xây dựng “trường học hạnh phúc”. Sự kết hợp này đã mang lại những hiệu ứng tích cực như: cảnh quan môi trường sư phạm của nhà trường không ngừng được đổi mới theo hướng khang trang, sạch, đẹp, thân thiện; 100% trẻ được bảo vệ an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần; trẻ khỏe mạnh, hứng thú tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm do giáo viên tổ chức. Đặc biệt, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc, các nhà trường đã lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng nhu cầu, sở thích và năng lực riêng của từng em. Qua đó giúp kích thích tính chủ động, tư duy sáng tạo và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Theo đánh giá của Phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo, từ việc thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhiều trường mầm non trong tỉnh đã có sự thay đổi toàn diện về cảnh quan, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học. Hầu hết các trường đã tạo được không gian thoáng, các phòng học bảo đảm diện tích, đủ ánh sáng, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Giáo viên biết thiết kế góc học tập, góc chơi theo hướng mở, linh hoạt, sáng tạo. Cũng từ việc thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhiều đơn vị trường đã phát hiện những cá nhân điển hình trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí nhóm lớp, tạo môi trường thân thiện cho giáo viên và trẻ cùng tham gia các hoạt động giáo dục. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn.