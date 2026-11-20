Học sinh Lâm Đồng tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm công nghệ trong không gian giáo dục hiện đại

Chuyển đổi số, đổi mới không gian học tập

Chuyển đổi số trong giáo dục Lâm Đồng không dừng lại ở khẩu hiệu hay các mô hình thí điểm, mà đã đi sâu vào từng hoạt động chuyên môn và quản lý hằng ngày tại các cơ sở giáo dục. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Đức Thái cho biết: “Hệ thống học bạ số, sổ điểm điện tử và các nền tảng quản trị nhà trường đồng bộ giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính. Giáo viên giải phóng được áp lực sổ sách, dành trọn tâm huyết cho công tác chuyên môn và tương tác với học sinh”.

Học sinh Lâm Đồng thu được nhiều kết quả học tập tốt trên nền tảng số

Cùng với đó, kho học liệu số phong phú cùng các ứng dụng AI hỗ trợ giảng dạy giúp tiết học trở nên trực quan, sinh động. Giáo viên dễ dàng thiết kế các bài giảng tương tác, phân hóa trình độ học sinh và cá nhân hóa lộ trình học tập. “Các phòng lab hiện đại, không gian sáng tạo STEM khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần thực nghiệm ngay trên ghế nhà trường”, ông Phan Đức Thái khẳng định.

Tuổi trẻ tự tin bước ra thế giới

Tiếng Anh mở rộng cánh cửa hội nhập

Song hành cùng hạ tầng công nghệ, việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh tự nhiên trong nhà trường là bước đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Nguyễn Đoan Trang cho biết: “Chúng tôi tạo nên các không gian “English Zone” rực rỡ sắc màu được thiết kế ngay tại khuôn viên trường, cùng chuỗi câu lạc bộ ngoại ngữ hoạt động sôi nổi. Đây là nơi học sinh tự tin giao tiếp, thảo luận các chủ đề đời sống mà không lo sợ rào cản ngữ pháp”.

Học sinh Lâm Đồng ngày càng tự tin với nền tảng ngoại ngữ

Chuỗi sự kiện English Festival, các buổi tranh biện, rèn luyện kỹ năng thuyết trình hay giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức thường xuyên, tạo thói quen tư duy và phản xạ bằng tiếng Anh cho học sinh.

Cô Trần Phan Ngọc Tú - Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt chia sẻ: “Không chỉ xuất hiện trong giờ Tiếng Anh, ngoại ngữ dần được lồng ghép vào các môn Khoa học, Toán học và giáo dục STEM, giúp ngôn ngữ trở thành công cụ tiếp thu kiến thức thay vì chỉ là một môn học lý thuyết”.

Học sinh Lâm Đồng tại một cuộc thi Tiếng Anh

Dù công nghệ hiện đại đến đâu và ngoại ngữ mở rộng không gian học tập đến thế nào, vai trò của người thầy vẫn là hạt nhân cốt lõi không thể thay thế. “Công nghệ có thể cung cấp tri thức, AI có thể giải đáp bài toán, nhưng chỉ có trái tim người thầy mới có thể thắp sáng ước mơ, định hình nhân cách và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai”, Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc Đỗ Văn Quảng chia sẻ.

Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Nhìn lại chặng đường đã qua nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những lớp học số rộn rã tiếng cười, những góc “English Zone” tràn ngập sự tự tin chính là món quà ý nghĩa nhất gửi tới các thế hệ thầy cô giáo Lâm Đồng.

Sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh công nghệ, năng lực ngoại ngữ và tình yêu thương của người thầy đang mở ra một chương mới cho giáo dục Lâm Đồng. Nơi mỗi học sinh đều được trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để vươn ra biển lớn.