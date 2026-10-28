Giáo dục Lâm Đồng hướng tới phát triển toàn diện

Các trường mầm non chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ (Hình cô và trẻ Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan ở xã Quảng Trực)

Từ nền tảng đến yêu cầu đổi mới

Quy mô giáo dục lớn, địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác nhau đặt ra nhiều yêu cầu đối với ngành giáo dục Lâm Đồng sau sáp nhập. Toàn tỉnh hiện có trên 1.590 cơ sở giáo dục và đào tạo, với hơn 50.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đây là nguồn lực quan trọng, nên việc tổ chức mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ và phân bổ điều kiện dạy học phải phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được quan tâm. Năm học 2025 - 2026, học sinh của tỉnh đạt 104 giải học sinh giỏi quốc gia; đến nay, hơn 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, phát triển giáo dục không chỉ được đo bằng thành tích hay tỷ lệ trường đạt chuẩn. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cơ hội học tập của học sinh còn gắn với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và khả năng hỗ trợ trong quá trình học tập. Vì vậy, việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ưu tiên đầu tư cho địa bàn khó khăn và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS tiếp tục là những yêu cầu cần được quan tâm.

Ông Lê Bá Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau sáp nhập, các cấp học đều tập trung ổn định tổ chức, duy trì chất lượng dạy học và rà soát mạng lưới trường lớp. Trong giai đoạn tới, mục tiêu phấn đấu làm sao để việc sắp xếp trường lớp phải phù hợp điều kiện thực tế, đi đôi với bố trí giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn. Qua đó, bảo đảm học sinh được tiếp cận giáo dục công bằng, từng bước thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các vùng.

Học sinh đọc sách trong giờ ra chơi tại khu thư viện Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa)

Hướng đến cơ hội học tập bình đẳng

Kế hoạch số 17413/KH-UBND ngày 13/10/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục mở, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, giáo dục đạt trình độ tiên tiến của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đến năm 2045, đạt trình độ tiên tiến của Việt Nam.

Đối với giáo dục phổ thông, kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,7%, THCS đạt 99%, THPT đạt 95%; 100% học sinh được học 2 buổi mỗi ngày. Tỉnh cũng phấn đấu có 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia và bảo đảm 100% phòng học kiên cố ở các cấp tiểu học, THCS, THPT.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, việc rà soát mạng lưới trường lớp cần gắn với nhu cầu học tập, khoảng cách đi lại của học sinh và điều kiện từng khu vực. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số phải hướng đến giải quyết những khó khăn cụ thể trong dạy và học.

Từ thực tế Trường TH - THCS Bu Prăng (xã Quảng Trực), ông Hoàng Đình Trường - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, cần quan tâm bố trí giáo viên phù hợp, bảo đảm thiết bị dạy học và tăng cường hỗ trợ học sinh DTTS, nhất là trong học tập và phát triển tiếng Việt. Những điều kiện này góp phần giúp học sinh vùng khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Từ mục tiêu đến thực tiễn là quá trình đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về nguồn lực, đội ngũ và cách tổ chức giáo dục. Khi các chỉ tiêu được cụ thể hóa bằng giải pháp phù hợp với từng trường, từng địa bàn, chiến lược phát triển giáo dục mới có thể tạo chuyển biến thiết thực, giúp học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn và có cơ hội phát triển toàn diện.