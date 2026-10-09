Giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, chiều 7/10, em N.T.T.V., học sinh lớp 11A7, Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải (xã Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), hẹn gặp em N.T.D.L., học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thuộc thôn Thái Bình, xã Ea Tul. Tại đây, hai học sinh xảy ra xô xát khiến em L. phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ông Lưu Tiến Quang cho biết, quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo là kiên quyết không dung thứ cho hành vi bạo lực; đồng thời phải xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ vụ việc. Sở đang tiếp tục chỉ đạo, theo dõi quá trình giải quyết; yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, không né tránh trách nhiệm, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh những hệ lụy đáng tiếc.

Sở Giáo dục đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, tâm lý và sự an toàn của học sinh bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ các em cần được thực hiện bằng thái độ tôn trọng, bảo mật thông tin, tránh gây thêm tổn thương; đồng thời, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập trong môi trường an toàn, không bị kỳ thị, cô lập hoặc trả đũa.

Từ vụ việc này, Sở sẽ yêu cầu rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng công an. Đồng thời, tiếp tục chú trọng giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, trách nhiệm của người chứng kiến và văn hóa ứng xử trên không gian mạng, ông Quang nhấn mạnh.