Giáo dục kỹ năng an toàn điện cho học sinh

NHẬN DIỆN NGUY HIỂM TỪ NHỮNG TÌNH HUỐNG QUEN THUỘC

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một số vụ tai nạn điện gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Các vụ việc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chủ quan, lơ là, hệ thống điện sau công-tơ xuống cấp hoặc xử lý sự cố sai cách.

Thực tế này đòi hỏi công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cần phải thực hiện liên tục. Trong đó, HS là đối tượng được Công ty Điện lực Đồng Tháp đặc biệt quan tâm. Các em không chỉ cần được bảo vệ, mà còn là “hạt nhân” lan tỏa kỹ năng an toàn điện đến gia đình và cộng đồng.

Nhân viên Điện lực Cai Lậy hướng dẫn học sinh sử dụng bút thử điện để kiểm tra, phát hiện nguy cơ rò điện tại các thiết bị điện trong gia đình.

Khi trời mưa giông có nên trú dưới trụ điện? Nếu thiết bị điện trong nhà có dấu hiệu rò điện phải xử lý thế nào? Khi phát hiện người bị điện giật, việc đầu tiên cần làm là gì?...

Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại thu hút sự chú ý của HS Trường Tiểu học và THCS Mỹ Phước Tây, Điểm trường Trừ Văn Thố, phường Mỹ Phước Tây trong buổi ngoại khóa về an toàn điện do Điện lực Cai Lậy phối hợp với nhà trường tổ chức.

Thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết, cán bộ Điện lực Cai Lậy đã lồng ghép kỹ năng an toàn vào những tình huống quen thuộc hằng ngày cho HS. Qua đó, các em nhận biết dấu hiệu bất thường từ dây dẫn, ổ cắm; tuyệt đối không dùng tay ướt thao tác thiết bị hay tiếp xúc với dòng điện rò rỉ.

Khi phát hiện dây điện đứt, trụ điện nghiêng hoặc nhà bị ngập sâu, các em cần tránh xa, cảnh báo người xung quanh và báo ngay cho người lớn hoặc tổng đài điện lực. Nếu gặp sự cố tai nạn điện, tuyệt đối không dùng tay trần kéo nạn nhân. Việc ưu tiên là ngắt cầu dao, hô hoán người trợ giúp và gọi cấp cứu kịp thời.

Em Huỳnh Trần Bảo Nam, HS lớp 7A2, Trường Tiểu học và THCS Mỹ Phước Tây, Điểm trường Trừ Văn Thố cho biết, điều dễ nhớ nhất sau buổi học là các kiến thức đều gắn với thiết bị quen thuộc trong gia đình. “Các chú ngành Điện hướng dẫn các con nhận biết nguy cơ mất an toàn ở tủ lạnh, tivi, máy giặt và những thiết bị thường xuyên sử dụng.

Các con còn được nhắc không trú mưa gần trụ điện, trạm biến áp; không thả diều gần đường dây điện và không sử dụng điện vào những việc nguy hiểm. Con thấy những kiến thức này rất gần với cuộc sống và có thể về nhắc lại cho người thân”, Bảo Nam chia sẻ.

BÀI HỌC AN TOÀN ĐIỆN TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐẾN GIA ĐÌNH

Theo thầy Đoàn Hồ Điệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mỹ Phước Tây, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức theo chương trình chính khóa, nhà trường chú trọng phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức hoạt động ngoại khóa, trang bị kỹ năng sống cho HS. Trong đó, an toàn điện là nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của các em và gia đình.

“Điều chúng tôi đánh giá cao là HS không chỉ được nghe mà còn được trao đổi, quan sát và đặt mình vào những tình huống có thể gặp trong thực tế. Khi hiểu đúng, các em sẽ biết cách bảo vệ bản thân, đồng thời nhắc nhở người thân cùng sử dụng điện an toàn hơn”, thầy Đoàn Hồ Điệp cho biết.

Ông Lê Huỳnh Ngọc, Phó Trưởng Điện lực Cai Lậy cho biết, cùng với vận hành lưới điện an toàn, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền, trường học đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện.

Hằng năm, nhiều hoạt động hướng đến HS được triển khai, tập trung nhận diện nguy cơ, sử dụng điện an toàn mùa mưa bão, bảo vệ hành lang lưới điện và tiết kiệm điện. Khi HS hiểu và vận dụng đúng cách, bài học an toàn điện sẽ lan tỏa từ nhà trường đến mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, giáo dục kỹ năng an toàn điện cho HS được ngành Điện xác định là giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài.

Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và các trường học đổi mới hình thức tuyên truyền; tăng cường sử dụng hình ảnh trực quan, câu hỏi tình huống và hướng dẫn thực hành để HS dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.