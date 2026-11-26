Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt tái hiện lại không gian ông Đồ cho chữ. Ảnh NTCC.

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những trải nghiệm thực tế

Song song với việc trang bị kiến thức và kỹ năng mềm, Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội) đặc biệt chú trọng bồi đắp tình yêu, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Ảnh NTCC.

Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, nhà trường ưu tiên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động, từ đó giúp học trò tự mình khám phá, thẩm thấu nét đẹp văn hóa dân tộc một cách tự nhiên.

Chia sẻ về định hướng giáo dục này, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết, việc lồng ghép giáo dục văn hóa được nhà trường triển khai xuyên suốt năm học. Đặc biệt, trong tháng 11 hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11, nhà trường bố trí không gian văn hoá ở sân trường nhằm tái hiện lại những nét đẹp văn hoá của dân tộc đó cho để học sinh có thêm cảm nhận thực tế. Đồng thời, trong tháng này học sinh các khối lớp còn được trực tiếp tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ, chuỗi trò chơi dân gian.

Học sinh trình diễn áo dài. Ảnh NTCC.

Theo đó, Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt bố trí khu vực nhảy sạp, học sinh vừa quan sát, vừa khéo léo phối hợp bước chân để cảm nhận trọn vẹn tinh thần gắn kết của một trò chơi dân gian giàu tính cộng đồng. “Học sinh được trực tiếp tham gia và cảm nhận để nâng cao ý thức bảo tồn văn hoá đó”, bà Thu Thuỷ cho biết và chia sẻ thêm, “Điểm nhấn mà chúng tôi khá chú trọng chính là màn trình diễn thời trang áo dài do học sinh khối Tiểu học thể hiện. Chúng tôi muốn giáo dục học sinh, tà áo dài từ lâu không chỉ là trang phục truyền thống tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người Việt.

Những tà áo dài xuất hiện qua bước chân trong trẻo của học trò vừa mang nét gần gũi, vừa khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về một di sản văn hóa đã đồng hành cùng bao thế hệ người Việt”.

Bên cạnh đó, trong trường còn có không gian ông đồ với những nét mực mềm mại trên giấy đỏ lại gợi nhắc về vẻ đẹp của chữ nghĩa, truyền thống hiếu học và sự trân trọng tri thức của người Việt Nam. Mỗi con chữ được trao đi không chỉ là món quà kỷ niệm, mà còn là bài học trực quan giúp học sinh hiểu và thêm trân quý nét đẹp xin chữ - cho chữ lâu đời.

Cũng trong hoạt động giáo dục học sinh gìn giữ văn hoá dân tộc, Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt còn xây dựng góc văn hóa đọc với nhiều đầu sách giá trị để các em chủ động tìm hiểu về lịch sử, con người và phong tục tập quán dân tộc qua từng trang sách.

Để văn hóa Việt được tiếp nối từ những điều gần gũi

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, giá trị cốt lõi mà hoạt động giáo dục văn hóa mang lại chính là giúp học sinh nhận ra bản sắc dân tộc không hề xa vời, mà hiện hữu sống động ngay trong những điều bình dị quanh mình: từ tà áo dài thướt tha, nhịp sạp rộn rã, nét mực ông đồ, trang sách lịch sử cho đến tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Nhiều hoạt động cô trò cùng tham gia. Ảnh NTCC.

Hoạt động giáo dục này, chúng tôi xây dựng xuyên suốt năm học nhằm bồi đắp nhân cách và cội nguồn cho học trò. Để từ đó, mỗi học sinh không dừng lại ở việc biết về truyền thống, mà sẽ chuyển hóa thành tình yêu, lòng tự hào và ý thức chủ động bảo tồn những giá trị tốt đẹp của cha ông. Bởi lẽ, di sản văn hóa chỉ thực sự trường tồn khi được đánh thức, tiếp nối và làm giàu thêm bằng chính những trải nghiệm chân thực và trái tim của thế hệ hôm nay.

Không chỉ vậy giáo dục văn hoá qua hoạt động thực tế, tại các môn học Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt còn lồng ghép để giới thiệu vào các môn học, diễn đàn, cuộc thi. Cụ thể, hằng năm nhà trường tổ chức chương trình giao lưu cùng nhà văn; Cuộc thi tìm hiểu Văn Miếu.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cuộc thi giúp giáo dục các em truyền thống được tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối. Và từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, văn hóa đọc được vun bồi, tình yêu di sản được nuôi dưỡng, niềm tự hào về lịch sử dân tộc được gieo vào tâm hồn mỗi học sinh.

Chúng tôi luôn khuyến khích, giáo dục học trò ngoài kiến thức cốt lõi ở sách giáo khoa, các em cần tự mình mình đọc, hỏi, tìm kiếm và trải nghiệm. Nhiều học trò lo lắng, học Lịch sử nặng về số liệu, mốc thời gian cần ghi nhớ, phải học thuộc. Tuy nhiên, khi các em mở rộng kiến thức thêm ở ngoài sách giáo khoa nó sẽ là câu chuyện về nguồn cội; nơi mình đang sống và về những giá trị cần được thế hệ hôm nay tiếp nối”.