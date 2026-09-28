Giáo dục học sinh gìn giữ giá trị truyền thống, phát triển nông thôn bền vững

Học sinh trải nghiệm nghề làm muối truyền thống ở Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sức hấp dẫn của làng nghề truyền thống với học sinh

Từ tháng 5 đến 8/2026, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 đợt trải nghiệm ngành nghề nông thôn Thành phố. Chương trình đã thu hút hơn 300 học sinh trung học cơ sở đến từ 11 trường học.

Đối với nhiều người, các làng nghề truyền thống vốn đã quen thuộc nhưng với các em học sinh trung học cơ sở đó là một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn, là một trải nghiệm đầy cảm xúc, giúp các em khám phá thêm sự đa dạng trong cuộc sống hiện đại. Đến với chương trình trải nghiệm làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh được trải nghiệm đầy đủ cảm xúc và hình ảnh.

Học sinh trải nghiệm nghề làm gốm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Từ ruộng muối ở dải đất ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu đến lò gốm ở vùng Bình Dương; từ xưởng tranh sơn mài có tuổi đời hàng trăm năm đến vườn rau công nghệ cao; từ gặp gỡ nghệ nhân có đôi tay tài hoa đến người nông dân mạnh mẽ...

Những hoạt động giáo dục trải nghiệm như trên không chỉ là những giờ học ngoại khóa bổ ích, giúp các em học sinh cân bằng giữa học trong lớp và hoạt động ngoài trời mà còn giúp các em hiểu những giá trị của làng nghề truyền thống ở nông thôn. Từ đó khơi dậy tình yêu với các nghề truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn bản sắc và phát triển nông thôn bền vững.

Học sinh vẽ tranh sơn mài. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Em Nguyễn Thùy Linh, lớp 7, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ rằng chuyến trải nghiệm ở ruộng muối Long Điền vừa qua thật thú vị và hữu ích vì được tận mắt chứng kiến những công việc của người làm muối. “Chuyến đi đã giúp em xóa đi những khô khan trong sách giáo khoa. Và giúp em cảm nhận được những giá trị của hạt muối, giá trị của lao động và càng thêm yêu bản sắc”, em Thùy Linh tâm sự.

Học sinh và Ban tổ chức xem lại những hình ảnh trải nghiệm làng nghề nông thôn. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Gieo tình yêu ngành nghề nông thôn cho thế hệ trẻ

Được giao lưu với nghệ nhân có đôi tay tài hoa vẽ nên những bức tranh đẹp và cả những diêm dân đầm mình trong nắng, gió để làm ra hạt muối, các em học sinh hiểu rõ hơn giá trị của lao động. Từ đó, các em nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và trưởng thành hơn. Chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 2026 còn giúp các em phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, khả năng giao tiếp và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Cô giáo Nguyễn Thị Cúc, Trường trung học cơ sở Phước Thắng cho biết qua trải nghiệm ngành nghề nông thôn những bài học từ chính cuộc sống đã mở ra cho các em học sinh. “Điều tôi vui nhất là các em bắt đầu đặt những câu hỏi sau chuyến đi như: nghề làm muối truyền thống cần ánh nắng mặt trời như thế nào, làm thế nào để giữ được nghề này. Đây chính là những trang sách sống động để từ đó giúp các em khơi dậy tình yêu với nghề nông thôn, nghề truyền thống”, cô giáo Cúc tâm sự.

Cô và trò cùng nhau xem lại những hành trình trải nghiệm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cô Nguyễn Ngọc Huệ, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực cũng khẳng định trải nghiệm làng nghề là bài học thực tiễn đầy ý nghĩa cho học sinh, cho thế hệ trẻ. “Tôi nhận thấy các em trưởng thành hơn qua những hoạt động tưởng chừng như rất giản dị. Đặc biệt, chính việc các em tự tay vẽ một bức tranh sơn mài, làm một chiếc bình sẽ gieo vào các em tình yêu với quê hương, trân trọng thành quả lao động và ý thức gìn giữ giá trị truyền thống”, cô giáo Huệ nhận xét.

Nghệ nhân ưu tú Trương Quan Tịnh-chủ cơ sở sơn mài Định Hòa (phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng việc đưa các em học sinh đến trải nghiệm và tự tay làm các sản phẩm truyền thống giúp các em có thêm sự trân trọng với lao động thủ công.

“Được thế hệ trẻ quan tâm đến nghề của mình là nguồn động viên lớn với chúng tôi. Bởi ngành nghề truyền thống có thể tiếp tục được phát huy, gìn giữ khi có người hiểu, yêu và muốn tìm hiểu về nó”, nghệ nhân Trương Quan Tịnh chia sẻ.

Học sinh vẽ tranh sơn mài. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, chương trình đã trở thành cầu nối đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với các ngành nghề nông thôn. Qua đó, chương trình góp phần bảo tồn nghề truyền thống, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn và kinh tế nông thôn bền vững.

Do đó, chương trình sẽ tiếp tục; đề án đang được hoàn chỉnh để khôi phục những nghề mang giá trị văn hóa truyền thống. Sau đó, sẽ phát triển thành những sản phẩm mang đặc trưng, dấu ấn văn hóa để tạo đà cho phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.