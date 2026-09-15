Giáo dục Hà Tĩnh xác định trọng tâm, tạo chuyển biến trong năm học mới

Thừa ủy quyền, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chiều 15/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã tới dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Duy trì chất lượng sau sắp xếp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, báo cáo kết quả năm học 2025-2026. Theo đó, toàn ngành hiện có hơn 365.500 học sinh, học viên; 26.021 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đến ngày 30/8/2026, toàn tỉnh còn 272 cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo, trong đó có 259 trường mầm non và phổ thông.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh báo cáo kết quả năm học 2025-2026 tại Hội nghị.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Giáo dục đã điều động, biệt phái 105 giáo viên, gồm 45 giáo viên THPT và 60 giáo viên THCS, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, ổn định hoạt động dạy học.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình chung của tỉnh đạt 6,154, xếp thứ 5 toàn quốc.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt 99,99%.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Ngành Giáo dục cũng tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giáo dục đạt hơn 6.064 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng chi thường xuyên. Kinh phí xã hội hóa, vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục đạt khoảng 150 tỷ đồng. Đến tháng 6/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,72%.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Giáo dục thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Một số địa phương cấp xã còn lúng túng trong quản lý nhà nước về giáo dục; năng lực tham mưu, xử lý công việc chưa đồng đều. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học, địa bàn vẫn còn.

Công tác quản trị tại một số trường còn nặng về thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách; việc báo cáo có lúc còn trùng lặp. Một số công trình, phòng chức năng, phòng bộ môn xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định mới.

Tập trung 11 nhiệm vụ trọng tâm

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Hà Tĩnh xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu; tiếp tục hoàn thiện sắp xếp cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hướng nghiệp, phân luồng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ.

Ngành Giáo dục cũng xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học 2025-2026.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục Hà Tĩnh đạt được trong năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động dạy học sau sắp xếp; đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề xuất tại hội nghị để khắc phục khó khăn, hạn chế và nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Các đơn vị đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trong năm học 2025-2026.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời trao bằng khen của Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong năm học 2025-2026.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tặng hoa, tri ân các nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý các trường học đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hoặc chủ động chuyển sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy sau khi sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và cách lựa chọn đầy trân trọng của các nhà giáo đã góp phần tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp đội ngũ, ổn định tổ chức và hoạt động của các nhà trường. Đây không chỉ là sự chia sẻ trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, mà còn thể hiện phẩm chất, sự tận tâm và tình yêu nghề của những người đã nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa và tri ân những nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý các đơn vị trường học đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hoặc nhận công tác dạy học sau sáp nhập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các nhà giáo; đồng thời mong muốn dù ở cương vị nào, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm, đồng hành cùng ngành trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục Hà Tĩnh.

Phượng Vũ