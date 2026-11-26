Từ những hoạt động học tập hằng ngày, học sinh được rèn luyện kỹ năng hợp tác, thấu cảm và tôn trọng sự khác biệt. Ảnh: T.Trang

Phòng ngừa từ những điều nhỏ nhất

Theo kết quả PISA 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố, trong số 7.353 học sinh 15 tuổi tại 194 trường THCS ở Việt Nam tham gia khảo sát, có 19,9% cho biết từng bị bắt nạt vài lần mỗi tháng. Tỷ lệ này tương đương mức trung bình OECD (19,6%), cao hơn một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc (13,5%), Nhật Bản (15,7%) và Thái Lan (18,2%).

Đáng chú ý, bắt nạt không chỉ biểu hiện qua hành vi đánh nhau mà còn tồn tại dưới nhiều hình thức khó nhận diện hơn. Gần 15,8% học sinh được hỏi cho biết từng bị trêu chọc, 8,7% từng bị lan truyền tin đồn ác ý; ngoài ra còn có hành vi đe dọa, hành hung và phát tán thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Từ góc độ y khoa, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian qua, nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện trong tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề do bạo lực học đường. Đáng chú ý, không chỉ nạn nhân mà cả những học sinh có hành vi bắt nạt cũng có thể gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Điều cần thiết là giúp học sinh hình thành năng lực nhận diện cảm xúc, kiểm soát sự tức giận, biết đặt mình vào vị trí người khác và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp mâu thuẫn.

Trước thực trạng này, ngành Giáo dục đang từng bước chuyển hướng từ xử lý các vụ việc khi đã xảy ra sang tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường từ sớm, trong đó chú trọng giáo dục cảm xúc và kỹ năng ứng xử cho học sinh. Một trong những hướng đi đáng chú ý là việc Hà Nội triển khai thí điểm Khung năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) tại 9 cơ sở giáo dục.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Hà Nội là EQ không được tổ chức thành một môn học riêng, mà tích hợp tự nhiên vào giờ học nhóm, tiết sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và cách ứng xử hằng ngày. Học sinh được khuyến khích nhận diện cảm xúc của bản thân, lắng nghe bạn bè, chia sẻ quan điểm và giải quyết bất đồng một cách tích cực.

Đặc biệt, Sở giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lưu ý kết quả đánh giá EQ phải phục vụ sự tiến bộ của học sinh, tuyệt đối không sử dụng để chấm điểm, xếp loại hoặc so sánh các em. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh biến giáo dục cảm xúc thành một áp lực thành tích mới.

Tại Trường Tiểu học Long Biên (Hà Nội), giáo dục EQ được triển khai thông qua Dự án phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh và tập huấn ứng dụng Vi-EQ cho giáo viên. Học sinh được rèn kỹ năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc, lắng nghe, chia sẻ và ứng xử tích cực khi xảy ra mâu thuẫn. Giáo viên được hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá, theo dõi sự phát triển cảm xúc của học sinh.

Dạy học trò biết sẻ chia

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, phòng ngừa từ sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; công tác phòng, chống bạo lực không thể tách rời giáo dục kỹ năng và tư vấn học đường.

Theo báo cáo tháng 9/2026 của 27/34 Sở GDĐT, cả nước đã phát hiện, hỗ trợ sớm 623 trường hợp có nguy cơ, mâu thuẫn; đồng thời thực hiện 356.207 lượt tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố, 11.787 cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương, đạt 95,66%; tổ chức 50.347 buổi tuyên truyền với hơn 11,67 triệu lượt học sinh tham gia.

PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cũng lưu ý gia đình và nhà trường cần theo dõi sát những biểu hiện bất thường, đặc biệt là các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Phụ huynh cần lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ con một cách không phán xét để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp vấn đề.

Giáo dục EQ vì thế không đơn thuần là dạy học sinh phải bình tĩnh hay nhẫn nhịn trước mọi tình huống. Đó còn là khả năng nhận biết hành vi sai trái, dám lên tiếng bảo vệ bản thân và bạn bè, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị bắt nạt.

Muốn tạo nên “lá chắn mềm” thực sự, nhà trường cần duy trì hoạt động giáo dục cảm xúc thường xuyên, xây dựng môi trường để học sinh được lắng nghe, tôn trọng và an toàn. Giáo viên cần được trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý xung đột; phụ huynh cần đồng hành thay vì chỉ trách phạt; các trường cũng cần có kênh tiếp nhận thông tin và cơ chế tư vấn, hỗ trợ kịp thời.