Giáo dục Edusmart Tây Hồ nợ hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm và mạng lưới sở hữu chéo tại Edufit

Chậm đóng hơn 3,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm và dấu ấn của Giáo dục Nguồn Sáng

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội mới đây đã công khai danh sách các đơn vị chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Số liệu được tạm tính đến hết ngày 30/9/2026 và trích xuất vào ngày 5/10/2026. Bảng danh sách này ghi nhận 23.688 đơn vị vi phạm với số tiền dao động từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 49,9 tỷ đồng.

Nổi bật trong danh sách công bố là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Edusmart Tây Hồ. Pháp nhân này được cơ quan bảo hiểm ghi nhận với hai mã quản lý riêng biệt. Cụ thể mã TO6574O với 242 lao động đang có số tiền chậm đóng hơn 2 tỷ đồng. Mã thứ hai là IC0117O với 109 lao động ghi nhận số tiền chậm đóng gần 1,6 tỷ đồng.

Về hồ sơ pháp lý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Edusmart Tây Hồ được thành lập vào tháng 12/2018. Doanh nghiệp này do bà Trần Thị Hồng Hạnh sinh năm 1982 làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật tháng 8/2025, chủ sở hữu của Edusmart Tây Hồ là Công ty Cổ phần Giáo dục Nguồn Sáng. Bà Trần Thị Hồng Hạnh đồng thời là người đứng tên tại đơn vị chủ quản này.

Dữ liệu đến tháng 5/2024 cho thấy vốn điều lệ của Giáo dục Nguồn Sáng đạt mức 86 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông có sự xuất hiện của dòng vốn ngoại khi hai nhà đầu tư Toshin Education Investment PTE.LTD và Toshin Development Singapore PTE.LTD nắm giữ 25,01% vốn, phần còn lại hoàn toàn là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hệ sinh thái sở hữu chéo tại tập đoàn giáo dục Edufit

Bên cạnh Edusmart Tây Hồ và Giáo dục Nguồn Sáng, bà Trần Thị Hồng Hạnh còn là người đứng tên tại nhiều doanh nghiệp quy mô lớn khác. Nổi bật nhất trong số đó là Công ty Cổ phần Giáo dục Edufit. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2017 và đặt cùng địa chỉ trụ sở với Edusmart Tây Hồ. Tại thời điểm mới thành lập, Edufit có quy mô vốn điều lệ 100 tỷ đồng với sự tham gia của ba cổ đông sáng lập. Cơ cấu sở hữu bao gồm Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế Fuyou nắm 10% vốn, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Icorp nắm 49% vốn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Nam Triều nắm 41% vốn. Giai đoạn này, chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật do bà Trần Thị Huyền sinh năm 1985 đảm nhiệm.

Hồ sơ của ba cổ đông sáng lập này cho thấy một mạng lưới quan hệ vô cùng mật thiết. Tại Lữ hành Quốc tế Fuyou, dữ liệu tháng 6/2018 ghi nhận bà Trần Thị Hồng Hạnh là cổ đông nắm 20% vốn điều lệ. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Đỗ Thanh Long sinh năm 1980, đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm 60% vốn. Dữ liệu đăng ký cho thấy ông Long và bà Hồng Hạnh có cùng địa chỉ đăng ký thường trú.

Mối liên kết tiếp tục xuất hiện tại công ty Nam Triều khi bà Hạnh nắm giữ 57,14% vốn doanh nghiệp tính đến tháng 8/2026. Đơn vị này còn có một cổ đông sáng lập khác chính là bà Trần Thị Huyền, người từng đứng tên tại Edufit giai đoạn đầu. Đối với công ty Icorp, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Hồng Vân sinh năm 1986. Bà Vân cũng từng đứng tên tại Edufit trước khi chính thức chuyển giao vị trí này cho bà Trần Thị Hồng Hạnh.

Trải qua nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 11/2025, quy mô vốn điều lệ của Edufit đã vươn lên mức 500 tỷ đồng với 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước. Trên thị trường, Edufit được biết đến là một tập đoàn giáo dục đang quản lý và vận hành hệ thống trường liên cấp The Dewey Schools, hệ thống trường mầm nội Sakura Schools và hệ thống trường bơi quốc tế Aqua Tots. Mạng lưới này hiện sở hữu 15 cơ sở và đang trong quá trình tiếp tục mở rộng hoạt động trên toàn quốc.