Giáo dục Đất Tổ bứt tốc hoàn thành số hóa dữ liệu

Tốc độ gắn với chất lượng

Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Một trong những kết quả nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh là học bạ số được phát hành trên Cổng học bạ số, xếp thứ hai toàn quốc với gần 800.000 hồ sơ. Kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của toàn ngành trong triển khai các nhiệm vụ CĐS, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, đặt ra yêu cầu lớn về rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Nông, quá trình số hóa dữ liệu gặp không ít khó khăn do hồ sơ được hình thành qua nhiều giai đoạn từ hai đơn vị trước sáp nhập. Nhiều văn bằng, chứng chỉ được lưu trữ hàng chục năm đã mờ, rách hoặc có thông tin không còn trùng khớp với căn cước công dân hiện tại. Vì vậy, mỗi trường hợp đều phải được kiểm tra, đối chiếu và xác minh cẩn thận trước khi cập nhật lên hệ thống. Trước khối lượng công việc lớn, Trung tâm đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia thực hiện. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, công tác rà soát, làm sạch và số hóa dữ liệu được ưu tiên triển khai ngoài giờ hành chính. Từng hồ sơ được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất với dữ liệu gốc.

Việc Bộ GD&ĐT đẩy sớm tiến độ số hóa văn bằng, chứng chỉ 2 tháng so với kế hoạch, Sở GD&ĐT đã huy động công chức, viên chức tại các xã, phường và cơ sở giáo dục tăng cường làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến ngày 10/10/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành số hóa hơn 1,6 triệu văn bằng, chứng chỉ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%.

Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương đã hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Tại Trường Đại học Hùng Vương, xác định hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và số hóa văn bằng, chứng chỉ là nhiệm vụ cấp bách, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Đồng chí Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã chủ động rà soát, cập nhật và số hóa văn bằng, chứng chỉ theo kế hoạch được giao. Đến nay, 100% hồ sơ của trường, hồ sơ đội ngũ và hồ sơ người học đã hoàn thành ký số. Nhà trường có tổng số 163.364 văn bằng, chứng chỉ từ năm 1985 trở lại đây đủ điều kiện số hóa, trong đó có 51.547 văn bằng và 111.817 chứng chỉ. Đến nay, nhà trường đã rà soát thông tin và số hóa 148.012 văn bằng, chứng chỉ, trong đó có 37.195 văn bằng và 110.817 chứng chỉ. Đối với khối lượng văn bằng, chứng chỉ còn lại, nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ gốc, đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu và khai thác theo quy định.

Thời gian thực hiện ngắn trong khi khối lượng công việc rất lớn. Dữ liệu cấp THPT phải rà soát trong khoảng thời gian 45 năm, cấp THCS cũng kéo dài tới 45 năm. Do đó, việc rà soát, cập nhật dữ liệu đòi hỏi vừa phải chính xác, vừa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, dữ liệu năm học 2026-2027 trên Cổng dữ liệu quốc gia, tỷ lệ hoàn thành đạt gần 98%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh các nhà trường thực hiện sáp nhập, khiến việc tập hợp, đối chiếu và cập nhật hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, dữ liệu văn bằng, chứng chỉ cấp THPT và THCS đều đã hoàn thành số hóa 100%, với tổng số hơn 1,6 triệu văn bản.

Tiếp tục chuẩn hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu số

Trường Tiểu học Gia Khánh, xã Bình Xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Từ những cuốn sổ lưu trữ cũ được nâng niu, đối chiếu từng dòng chữ đến những thông tin được xác thực trên hệ thống điện tử là cả một quá trình lao động bền bỉ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Mỗi hồ sơ được chuẩn hóa không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà còn tạo lập nguồn dữ liệu có giá trị lâu dài, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và khai thác thông tin giáo dục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình số hóa vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Trước yêu cầu về tiến độ và chất lượng dữ liệu, Sở GD&ĐT tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống; xử lý những trường hợp sai lệch, thiếu thông tin, chưa xác thực định danh hoặc chưa ký xác nhận hồ sơ.

Đối với những học bạ số chưa phát hành, Sở đã thống kê từng trường hợp, gửi các cơ sở giáo dục và UBND xã, phường phối hợp xử lý; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành liên quan hỗ trợ giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền. Sở cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT khắc phục tình trạng phần mềm quá tải, hoạt động chậm, gián đoạn, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu nhập liệu và số hóa hồ sơ.

Chia sẻ về quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Văn Mừng - Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Sở GD&ĐT) cho biết, thực tiễn triển khai cho thấy, số hóa dữ liệu giáo dục không đơn thuần là chuyển đổi hồ sơ giấy sang môi trường điện tử mà quan trọng hơn là quá trình rà soát, chuẩn hóa, xác thực và bảo đảm tính liên thông của dữ liệu. Muốn khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, bên cạnh sự chủ động của ngành Giáo dục cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các ngành liên quan trong xử lý hồ sơ lưu trữ, dữ liệu chưa thống nhất và những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.

Hoàn thành chiến dịch số hóa là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì, cập nhật và làm sạch dữ liệu thường xuyên. Khi dữ liệu được bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và liên thông, CĐS sẽ trở thành công cụ hữu hiệu nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ sở giáo dục. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành GD&ĐT Đất Tổ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.