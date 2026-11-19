Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng đại diện các nhà giáo tiêu biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng 70 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, những người làm công tác quản lý giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đồng thời đẩy mạnh tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa thành luật và đi vào cuộc sống. Việc ban hành Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về miễn, hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và chế độ đãi ngộ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ làm công tác giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, những người làm công tác quản lý giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm bảo đảm điều kiện về trường lớp, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và giảm tải áp lực hành chính để các thầy cô toàn tâm với chuyên môn…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Hôm nay, trong không khí ấm cúng, thân tình, chúng ta gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày toàn xã hội dành tình cảm trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người đã và đang tận tụy cống hiến cho nền giáo dục đất nước. Chúng ta chào đón 70 nhà giáo tiêu biểu - những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục thời gian qua; cùng 31 nhà giáo là Đại biểu Quốc hội - những người mang tiếng nói tâm huyết của ngành Giáo dục tới Nghị trường Quốc hội".

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội tham dự buổi gặp mặt hôm nay cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những câu nói giản dị mà sâu sắc như “Không thầy đố mày làm nên”, “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” đã trở thành giá trị đạo đức bền vững qua các thế hệ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt đối với các nhà giáo. Người căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người giáo viên tận tụy vẫn luôn là ký ức đẹp và thiêng liêng. Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của lớp lớn các thế hệ nhà giáo. Dẫu phải đối mặt với bom đạn của chiến tranh ác liệt, biết bao thầy cô đã dựng lớp, mở trường, kiên trì gieo chữ giữa mưa bom bão đạn. Có những người thầy đã đi qua chiến tranh với bảng đen, phấn trắng và cả màu áo lính, vừa dạy dỗ học trò, vừa chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, đội ngũ nhà giáo tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại; từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, ở đâu cũng có dấu ấn của sự tận tụy và trách nhiệm của các thầy, các cô.

Các nhà giáo tiêu biểu năm 2026, các Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hôm nay, gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, cô. Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu.

Đại diện các nhà giáo tiêu biểu phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục trong những năm qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai hiệu quả. Vừa qua dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai hoàn thành các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2. Chính phủ đang phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục đại học và nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo được triển khai hiệu quả, thực chất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Thủ tướng trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục có mặt tại đây cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà chúc mừng đại diện các nhà giáo tiêu biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân dịp cuộc gặp mặt rất chân tình này, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và trao đổi với các thầy cô giáo, cùng các lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường một số suy nghĩ, kỳ vọng để chung tay góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Thứ nhất, quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước trong thời gian tới; chúng ta mong muốn những bài giảng, những hoạt động giáo dục giúp người học tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; đồng thời, trang bị cho các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ hai, luôn coi trọng bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Phải đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Giáo dục phải tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, gian lận; giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thứ tư, cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm và những đóng góp chưa được nhận thấy ngay; nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học là nằm ở các thế hệ học trò trưởng thành, ước mơ và hoài bão được chắp cánh, và được đóng góp, cống hiến cho cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng tin tưởng vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, và cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội một lần nữa tri ân và cảm ơn các thế hệ nhà giáo và cán bộ giáo dục.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.