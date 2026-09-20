Giáo dục - Đào tạo kiến tạo thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại và hạnh phúc

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn cùng đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Đây là lần đầu tiên Thường trực Thành ủy trực tiếp chủ trì buổi làm việc với ngành GDĐT thành phố. Hội nghị có sự tham dự của gần 800 đại biểu là cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non, phổ thông đến đại học trên địa bàn.

Hội nghị đặc biệt về giáo dục

Định hướng nội dung mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai đang đứng trước cơ hội phát triển mang tính lịch sử kể từ khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 30-4-2026. Ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1-10 tới đây.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn phát biểu mở đầu buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Để tận dụng hiệu quả các thời cơ này, chất lượng GDĐT được xem là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của thành phố. Lãnh đạo thành phố đang quyết tâm khơi thông mọi nguồn lực phát triển nhằm tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế và giáo dục là những trụ cột then chốt. Trong đó, GDĐT phải là nền tảng quan trọng để xây dựng con người Đồng Nai mới, có kiến thức, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đặt vấn đề, Đồng Nai phải phấn đấu trở thành đô thị hiện đại, hạnh phúc, là điểm đến hấp dẫn người dân khắp nơi đến sinh sống, học tập và làm việc. Muốn vậy, thành phố cần có một chiến lược phát triển GDĐT bài bản, khoa học và hiện đại. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng mỗi em bé chào đời tại Đồng Nai đều được tiếp cận ngay với dịch vụ y tế chất lượng cao và thụ hưởng một hệ thống giáo dục nền tảng vững chắc, qua đó rèn luyện năng lực tư duy cùng tinh thần tự học.

Nhiều ý kiến tâm huyết

Phấn khởi trước sự quan tâm sâu sát của Thường trực Thành ủy, nhiều cán bộ quản lý là hiệu trưởng các trường đã chia sẻ những trăn trở, kỳ vọng, đồng thời hiến kế giúp giáo dục Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững và thực chất.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng phát biểu ý kiến. Ảnh: Công Nghĩa

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng kiến nghị thành phố cần có cơ chế vượt trội, thông thoáng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo chính con em Đồng Nai để sau này các em được tiếp tục cống hiến ngay trên thành phố của mình. PGS.TS Lâm Thành Hiển cũng bày tỏ mong muốn, thành phố ưu tiên quỹ đất để các trường có thể nhanh chóng mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Cùng chung kỳ vọng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai chia sẻ, vượt qua giai đoạn khó khăn, nhờ sự hỗ trợ sát sao của lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành, nhà trường đang chuyển mình mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2026, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành sư phạm của trường thuộc tốp cao nhất cả nước. Nhờ chính sách ưu đãi của thành phố, trường đã thu hút thêm hơn 30 giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Mới đây, cơ sở đào tạo tại phường Bình Phước cũng đã chính thức đi vào hoạt động.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai báo cáo với Thường trực Thành ủy những chuyển biến mạnh mẽ của nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

Cô Trần Thị Vương Nhi, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT tư thục Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (phường Trấn Biên) bày tỏ sự tâm đắc với quan điểm phát triển giáo dục rất nhân văn của Bí thư Thành ủy nêu ra tại buổi làm việc, đặc biệt là mục tiêu đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho mọi trẻ em và người dân. Từ đó, cô kiến nghị cần có cơ chế bình đẳng hơn về mặt chính sách giữa học sinh trường tư thục và công lập. Học sinh trường công được hưởng chính sách gì thì trường tư thục cũng cần được hưởng tương tự.

Ngoài ra, cô Trần Thị Vương Nhi còn đề xuất cần tạo điều kiện tối đa để trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ được tham gia các chương trình giáo dục hòa nhập, giúp các em phát huy năng lực bản thân và hòa nhập tốt với cộng đồng. Song song đó, cần triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ trẻ em và học sinh trước những mặt trái của mạng xã hội.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT tư thục Lê Quý Đôn - Quyết Thắng Trần Thị Vương Nhi bày tỏ tâm đắc trước quan điểm của Bí thư Thành ủy về tiếp cận công bằng trong giáo dục. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng Nai có quy mô ngành GDĐT lớn hàng đầu cả nước Thành phố Đồng Nai hiện có 924 cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non (674 trường công lập, 250 trường ngoài công lập), sĩ số học sinh và sinh viên lên tới hơn 1 triệu em (quy mô chỉ sau Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Ngành GDĐT thành phố Đồng Nai là một trong 16 địa phương hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập sớm nhất cả nước trước khai giảng năm học mới 2026-2027, qua đó đã giảm 453 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tỷ lệ giảm 40,34%).

Tại hội nghị, nhiều cán bộ quản lý cũng mong muốn thành phố Đồng Nai sẽ ban hành chính sách đãi ngộ đặc thù cho giáo viên mầm non; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm trường khó khăn, trường ở khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp. Đồng thời, đề xuất nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Một số cán bộ quản lý giáo dục kiến nghị, sau khi hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Sở GDĐT cần đẩy mạnh tập huấn nhằm nâng cao năng lực, giúp đội ngũ quản lý chuyển đổi nhanh từ tư duy "quản lý" truyền thống sang "quản trị" trường học hiện đại.

Xây dựng con người Đồng Nai mới

Trao đổi cùng đội ngũ cán bộ toàn ngành, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn khẳng định, giáo dục giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Vì vậy, cần trân trọng vị thế của nhà giáo và đầu tư bài bản cho từng bậc học. Cụ thể, cần nhận thức trường mầm non không đơn thuần là nơi "trông giữ trẻ" mà phải là những bước đệm đầu tiên phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc, tình cảm để chuẩn bị hành trang vững chắc cho các em vào lớp 1. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng môi trường chăm sóc trẻ an toàn, các em được đón nhận tình yêu thương và trách nhiệm từ thầy cô, kiên quyết nói không với bạo lực học đường.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Ảnh: Công Nghĩa

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý, việc quy hoạch mạng lưới trường mầm non cần bám sát đặc điểm phân bố dân cư thực tế thay vì ranh giới hành chính truyền thống. Đồng Nai phải quán triệt nguyên tắc: “Ở đâu có khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở xã hội thì ở đó phải có trường mầm non”. Thấu hiểu những áp lực, vất vả và mức thu nhập chưa tương xứng của giáo viên mầm non, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, UBND thành phố sớm ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là tạo điều kiện cho các giáo viên tiếp cận nhà ở xã hội để an tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người của thành phố.

Đi sâu phân tích với bậc phổ thông, bắt đầu từ tiểu học, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần tập trung cho học sinh củng cố năng lực nền tảng khoa học, bắt đầu từ các kỹ năng đọc, viết, tính toán, quan sát và khả năng tự hoàn thành công việc cá nhân phù hợp lứa tuổi. Đặc biệt, chú trọng giáo dục cho các em về nhân cách, rèn luyện thái độ kính trọng, lễ phép với người lớn. Lên bậc THCS và THPT, mục tiêu là giúp học sinh chuyển đổi từ tư duy tiếp thu kiến thức cơ bản sang tư duy hệ thống, biết linh hoạt vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Cùng với đó, công tác hướng nghiệp cũng cần được triển khai kịp thời, bám sát năng lực, sở trường của học sinh và định hướng phát triển của thành phố.

Một điểm nhấn quan trọng được Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu tâm là học sinh, sinh viên Đồng Nai phải được giáo dục sâu sắc về bề dày lịch sử, truyền thống, văn hóa quê hương thông qua những phương pháp sinh động, tránh lối mòn học tập khô khan, máy móc. Toàn ngành cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai (ngày 18-5-2026): “Đồng Nai phải luôn coi trọng phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế". Bí thư Thành ủy tin tưởng mỗi thầy cô giáo sẽ là một đại sứ truyền cảm hứng, thắp lên trong các em tình yêu quê hương, lý tưởng sống cao đẹp và khát vọng cống hiến cháy bỏng, vì một thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn trao khen thưởng, động viên các em học sinh, sinh viên có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Công Nghĩa

Đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Trường đại học Đồng Nai và Trường đại học Lạc Hồng vươn lên trở thành những đơn vị kiểu mẫu, tiên phong về chất lượng đào tạo. Thành phố sẽ quyết tâm kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục đại học phục vụ đắc lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các trường cần tập trung nguồn lực phát triển những ngành nghề mũi nhọn như: kỹ thuật, logistics, hàng không, kinh tế quản trị, nông nghiệp công nghệ cao và môi trường.

Hệ thống giáo dục đại học phải nhanh chóng cung ứng đủ nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế cả về số lượng lẫn chất lượng. Lực lượng lao động này cần hội tụ đầy đủ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và tác phong công nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành Khu kinh tế đặc biệt Long Thành gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân phát triển cốt lõi của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trao khen thưởng các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Công Nghĩa

Lãnh đạo thành phố khen thưởng tinh thần học tập của các em học sinh, sinh viên. Ảnh: Công Nghĩa

Đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố dự buổi làm việc với Thường trực Thành ủy. Ảnh: Công Nghĩa