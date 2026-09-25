Giáo dục đạo đức, lối sống cho vận động viên

Nhiều chương trình được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức nhằm nâng cao lý tưởng cách mạng cho VĐV.

Với đặc thù hầu hết VĐV được tuyển chọn từ nhỏ, ăn ở tự lập xa gia đình, các em lại đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, nên nếu không quan tâm giáo dục, VĐV trẻ rất dễ sa đà vào những việc không hay thậm chí vướng vào tệ nạn xã hội. Bởi vậy theo Giám đốc trung tâm Đàm Văn Long, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho VĐV là một quy trình xuyên suốt, hệ thống và thẩm thấu vào từng buổi tập, từng giải đấu.

“Trong môi trường thể thao thành tích cao với nhiều áp lực và cả những cám dỗ, việc giữ vững bản lĩnh, đạo đức lối sống cho các em VĐV là thử thách không nhỏ. Chúng tôi luôn xác định VĐV trước hết phải là một công dân tốt, có đạo đức, có văn hóa rồi mới đến là một VĐV giỏi. Thành tích thể thao có thể kéo dài một thời kỳ, nhưng nhân cách và đạo đức sẽ đi theo các em suốt cả cuộc đời”, ông Long cho biết.

Để rèn luyện đạo đức, lối sống cho VĐV, trung tâm giao Phòng Quản lý huấn luyện định kỳ hằng tháng làm việc với các đội tuyển thể thao một lần, họp giao ban để giám sát chặt chẽ và chấn chỉnh kịp thời đời sống VĐV. Lãnh đạo trung tâm cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất trong giờ tập, trong giờ ngoài giờ để đôn đốc nhắc nhở các HLV, VĐV về thực hiện quy chế cơ quan.

Trung tâm cũng giao cho HLV các đội tuyển trực tiếp theo dõi, quản lý việc sinh hoạt, ăn ở, học tập và các mối quan hệ xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm lý của VĐV chặt chẽ và thường xuyên để có cơ sở uốn nắn và giáo dục phù hợp, kịp thời. Bên cạnh đó, phối hợp với các trường học nơi VĐV học văn hóa và Công an tỉnh, Công an phường Hạc Thành để nắm bắt mọi diễn biến của các VĐV ở trường cũng như ngoài xã hội.

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, giáo dục chính trị cho VĐV, kiểm điểm nghiêm túc các VĐV vi phạm trong sinh hoạt cũng như tập luyện được trung tâm thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trung tâm đã xây dựng và quán triệt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các VĐV nhằm hình thành đạo đức, lối sống lành mạnh, ý chí chiến đấu, tinh thần vì màu cờ sắc áo của quê hương.

Bí thư Liên Chi đoàn trung tâm Lê Văn Tiến chia sẻ: “Do đặc thù đa số các VĐV trong độ tuổi đoàn nên Liên Chi đoàn trung tâm đã chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt với chuyên đề về tình yêu quê hương, đất nước, tư tưởng chính trị cho VĐV ở 10 chi đoàn. Qua đó nâng cao phẩm chất đạo đức, tạo ra không khí sinh hoạt, lao động và tập luyện sôi nổi trong VĐV”.

VĐV Từ Thị Nam, đội tuyển Bắn cung chia sẻ: “Chúng em không chỉ được các thầy, cô hướng dẫn về chuyên môn mà còn thường xuyên được nhắc nhở về ý thức, kỷ luật, cách ứng xử và trách nhiệm của một VĐV. Việc được rèn luyện cả về chuyên môn lẫn tư tưởng đạo đức giúp em luôn giữ được đôi chân trên mặt đất, không ngạo mạn khi thắng cuộc và không nản lòng khi gặp thất bại”.

Để khích lệ các HLV, VĐV tiếp tục tận lực cống hiến và phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, mang lại vinh quang cho Tổ quốc, công tác bồi dưỡng phát triển Đảng được trung tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ đã kết nạp được 23 đảng viên mới, trong đó có 8 đảng viên là VĐV. Năm 2026, Đảng bộ trung tâm kết nạp 8 đảng viên mới, trong đó có 2 VĐV.

Bên cạnh đó, trước mỗi giải đấu, VĐV được nhắc nhở về tinh thần thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, trọng tài, chấp hành điều lệ và giữ gìn hình ảnh của thể thao Thanh Hóa. Sau mỗi giải, bên cạnh việc đánh giá thành tích chuyên môn, các đội tuyển cũng nhìn nhận thái độ, tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật của từng VĐV. Không chỉ gặt hái huy chương trong các giải đấu, nhiều đội tuyển của tỉnh đã cho thấy tinh thần thể thao đẹp khi thi đấu tại các giải trong và ngoài nước.

Giám đốc trung tâm Đàm Văn Long nhận định: “Khoảng 5 - 7 năm trước đây, các yếu tố liên quan đến những tệ nạn xã hội như: sa đà vào rượu bia, sử dụng chất kích thích, đánh nhau ngoài xã hội vẫn còn ở một số VĐV, thì hiện nay, chuyện ấy đã chấm dứt. Tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới, hàng trăm VĐV Thanh Hóa trong thành phần các đội tuyển quốc gia qua các thời kỳ đều thi đấu tỏa sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hàng năm, các đội tuyển của trung tâm tham gia hơn 100 giải đấu trong nước và quốc tế, giành khoảng trên dưới 1.000 huy chương các loại có dấu ấn lớn từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuyển chọn, đào tạo và giáo dục đạo đức, nhân cách cho VĐV. Chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và động viên, khích lệ tinh thần tự hào dân tộc của mỗi VĐV, đặc biệt là các VĐV có thành tích tại các giải thi đấu thể thao trong nước cũng như quốc tế. Qua đó để các VĐV không chỉ tỏa sáng ở giá trị chuyên môn mà còn có trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng".