Giáo dục đại học với nhiệm vụ phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài trong năm học 2026-2027

Giảng viên Khoa Công nghệ điện tử Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. (Ảnh: THANH VŨ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề thực hiện nhiệm vụ là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo là cụ thể hóa chủ đề này trong kế hoạch năm học, tập trung đổi mới tư duy quản lý và quản trị đại học, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; đánh giá kết quả thực hiện thông qua sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành mục tiêu và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Với nhiệm vụ cụ thể là tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt cho các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện 5 nội dung.

Thứ nhất, cần rà soát, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong cơ sở đào tạo và chuẩn chương trình đào tạo các lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo; bảo đảm các điều kiện về mở ngành, phù hợp với quy mô tuyển sinh, đào tạo. Đánh giá thực chất năng lực, thời gian giảng dạy và nghiên cứu; rà soát bảo đảm hồ sơ giảng viên không trùng lặp khi chứng minh điều kiện bảo đảm chất lượng.

Hai là, Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo tận dụng các nguồn học bổng, tạo điều kiện và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để tăng số lượng giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ, nhất là đào tạo tiến sĩ theo Đề án 891; ưu tiên giảng viên các ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực trọng điểm khác của đất nước.

Ba là, các cơ sở đào tạo cần xây dựng quy định chế độ làm việc, đánh giá và đãi ngộ giảng viên theo trình độ, năng lực, vị trí việc làm và kết quả thực hiện công việc nhằm thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giảng viên giỏi, nhân tài, nhà khoa học xuất sắc, nhất là trong các ngành có cạnh tranh mạnh với khu vực công nghiệp về thu hút nhân tài. Chủ động thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; quy định sản phẩm giảng dạy, hướng dẫn người học, nghiên cứu và chuyển giao gắn với từng hợp đồng, vị trí việc làm.

Bốn là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên tự đào tạo, bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức và thực hiện nghiên cứu, năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các cơ sở đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho giảng viên phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu; chú trọng sử dụng công cụ, kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật. Đánh giá kết quả qua thực hành, sản phẩm ứng dụng; phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt hỗ trợ triển khai.

Năm là, các trường sư phạm tập trung vào đào tạo mới nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao, đồng thời ưu tiên hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.