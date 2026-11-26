Các chuyên gia dự Hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học theo bảng xếp hạng QS. Ảnh: LHU.

Hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng đại học theo bảng xếp hạng QS diễn ra ngày 26/11 tại Trường Đại học Lạc Hồng, do Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Trường Đại học Lạc Hồng và Tổ chức QS Quacquarelli Symonds phối hợp tổ chức.

Chương trình thu hút đại diện hơn 120 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Định hướng xếp hạng quốc tế của giáo dục đại học

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh nâng cao chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam là một trong những định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LHU.

Triển khai chủ trương này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1810/QĐ-TTg, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu xếp hạng quốc tế và xác định QS, Times Higher Education là nguồn tham chiếu để theo dõi các chỉ tiêu tương ứng.

Về pháp lý, Điều 37 Luật Giáo dục đại học năm 2025 quy định về xếp hạng, đề cao tính chủ động của cơ sở đào tạo và trách nhiệm bảo đảm tính trung thực, minh bạch trong hoạt động xếp hạng.

Theo ông Lê Mỹ Phong, Cục Quản lý chất lượng có nhiệm vụ tham mưu chính sách, theo dõi và phân tích kết quả xếp hạng, đồng thời chú trọng hỗ trợ, kết nối và nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học.

Hội thảo là một hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ các trường nâng cao năng lực quản trị, cải tiến chất lượng và hội nhập quốc tế.

Ba mục tiêu được đặt ra gồm: nâng cao hiểu biết về phương pháp xếp hạng quốc tế; tăng cường năng lực quản trị dựa trên dữ liệu; tăng cường trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học và tổ chức xếp hạng quốc tế.

Chuyên gia trình bày các tham luận tại hội thảo. Ảnh: LHU.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng lưu ý các cơ sở giáo dục cần lựa chọn bảng xếp hạng và xây dựng lộ trình tham gia phù hợp với sứ mạng, thế mạnh, nguồn lực và chiến lược phát triển.

Theo ông, xếp hạng là nguồn tham chiếu có giá trị nhưng không thay thế hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục và không phản ánh đầy đủ mọi phương diện chất lượng của nhà trường.

"Chúng ta không chạy theo thứ hạng, nhưng cũng không xem nhẹ xếp hạng. Điều quan trọng là sử dụng xếp hạng như một công cụ đối sánh, quản trị và cải tiến chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục đại học", ông Lê Mỹ Phong nhấn mạnh.

Sử dụng kết quả xếp hạng để phục vụ người học

PGS.TS. Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: LHU.

Tại hội thảo, PGS.TS. Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) cho rằng kết quả xếp hạng cần được sử dụng để trả lời câu hỏi làm thế nào nâng cao chất lượng phục vụ người học và thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, LHU mong muốn thông qua hội thảo nhìn nhận khách quan hơn về thế mạnh, những mặt còn hạn chế và xác định các ưu tiên chiến lược.

Hiệu trưởng LHU đặc biệt kỳ vọng nội dung hướng dẫn khai thác QS Analytics để phân tích, đối sánh kết quả và nhận diện cơ hội hợp tác nghiên cứu, quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia QS trình bày về QS World University Rankings, QS Asia University Rankings, QS World University Rankings by Subject, hướng dẫn sử dụng QS Analytics và làm rõ yêu cầu dữ liệu, quy trình, thời hạn cung cấp dữ liệu phục vụ xếp hạng.

Hội thảo cung cấp thông tin cập nhật về các chỉ số, tiêu chí đánh giá và quy trình tham gia các bảng xếp hạng QS. Thông qua hướng dẫn sử dụng QS Analytics, đại biểu được tìm hiểu cách phân tích dữ liệu, đối sánh kết quả của trường với các cơ sở giáo dục có đặc điểm tương đồng. Đây là cơ sở tham khảo giúp các trường nhận diện thế mạnh, xác định ưu tiên cải tiến trong đào tạo, nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.