Giáo dục đại học: Cần kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra

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Tại văn bản gửi tới các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể.

Đề cập đến mảng tuyển sinh, bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo là phải hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng quy định; đồng thời đổi mới công tác tuyển sinh từ 2027 bảo đảm chất lượng và công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu và phương thức đã công bố, phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ sở đào tạo; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Các đơn vị cần rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức; thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra; Xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực; Đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký số lượng tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định tại các Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam; minh chứng năng lực ngoại ngữ phải là một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại các Quy chế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo danh mục có hiệu lực tại thời điểm tuyển sinh.