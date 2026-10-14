Giáo dục Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đổi mới dạy - học

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, sử dụng học bạ số, sổ điểm điện tử, nhiều trường học chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển học liệu số, đầu tư phòng học STEM/STEAM và tổ chức các hoạt động robotics. Những mô hình cụ thể cùng thành tích tại các hội thi cho thấy công nghệ ngày càng được vận dụng vào thực tiễn giáo dục, tạo thêm cơ hội để giáo viên đổi mới phương pháp và học sinh phát huy năng lực sáng tạo.

Xây dựng nền tảng giáo dục số

Theo ông Đinh Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, ngành GD&ĐT thành phố đã đạt nhiều kết quả trong triển khai chuyển đổi số. Sau khi UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 theo Quyết định số 3292/QĐ-UBND, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 1242, ngày 30/3/2026 để triển khai các nhiệm vụ của ngành.

Các gian hàng trình diễn và trải nghiệm sản phẩm công nghệ tại Ngày hội Chuyển đổi số ngành GD&ĐT Đà Nẵng.

Đến nay, 100% dữ liệu ngành giáo dục được số hóa, quản lý trên cơ sở dữ liệu ngành từ cấp thành phố đến cấp xã; 100% cơ sở giáo dục đã đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống dữ liệu phục vụ nhiều nghiệp vụ như quản lý trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, học bạ số, sổ điểm điện tử, tuyển sinh đầu cấp và xét tốt nghiệp. Cơ sở dữ liệu ngành cũng đã kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống điều hành thông minh (IOC) của thành phố và kho dữ liệu của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số, sổ điểm điện tử; tuyển sinh đầu cấp được thực hiện trực tuyến. Giáo viên là viên chức được cấp chữ ký số miễn phí, góp phần thúc đẩy xử lý hồ sơ, văn bản và báo cáo trên môi trường điện tử. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp hoạt động quản lý được thực hiện thống nhất, thông tin được cập nhật thuận tiện và các cơ sở giáo dục có thêm công cụ phục vụ công tác điều hành.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) xây dựng nhóm “VTS – Chuyển đổi số”, hỗ trợ giáo viên sử dụng eNetViet và cơ sở dữ liệu ngành. Các hoạt động này góp phần đưa công nghệ vào công việc thường xuyên của nhà trường, đồng thời khuyến khích đội ngũ chủ động chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến.

Phường Hải Châu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trường học ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường giáo dục số. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và nhà trường trong việc triển khai nền tảng quản lý, cập nhật dữ liệu, sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số. Các trường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và kết nối với phụ huynh.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hải Châu (bìa trái) và Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Hòa Khánh (bìa phải) tập huấn xây dựng trường học số.

Một hoạt động nổi bật là Hội thi Sáng kiến công nghệ thông tin trong giáo dục năm 2026, thu hút 571 sáng kiến của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có 220 sáng kiến được xếp loại đạt trở lên. Nội dung dự thi tập trung vào bài giảng điện tử, học liệu số, ứng dụng phần mềm trong kiểm tra, đánh giá, giải pháp chuyển đổi số trong quản lý trường học và mô hình hỗ trợ học sinh học trực tuyến. Nhiều trường còn thành lập nhóm hỗ trợ chuyển đổi số để hướng dẫn giáo viên sử dụng các nền tảng phục vụ công việc.

Công nghệ đi vào lớp học

Hiệu quả của chuyển đổi số được thể hiện rõ qua cách giáo viên thiết kế bài giảng, khai thác học liệu và tổ chức hoạt động học tập. Thầy Nguyễn Thanh Bão, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh, chủ động tìm kiếm tài nguyên trực tuyến, sử dụng hình ảnh, video, trò chơi tương tác và câu hỏi trắc nghiệm để làm phong phú bài học của môn Toán. Thầy Bảo còn ứng dụng AI hỗ trợ biên soạn, hệ thống hóa nội dung và xây dựng kho học liệu cá nhân.

Theo thầy Bão, việc sử dụng các công cụ số giúp học sinh có thêm hình thức tiếp cận kiến thức, tăng sự tương tác trong giờ học. Các em hứng thú hơn, mạnh dạn trả lời câu hỏi, tham gia trò chơi và thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên cũng có thêm điều kiện lựa chọn tư liệu phù hợp với mục tiêu bài học và đặc điểm của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu phân hiệu Lê Đình Chinh tham gia cuộc thi sáng tạo Robotics (ảnh trên) - học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (ảnh dưới bìa trái) và Trường PTBDBT Tiểu học - THCS Ngọc Linh tìm hiểu về công dân số, kỹ năng số.

Trường Tiểu học Hòa Phú, (xã Hòa Vang), khuyến khích giáo viên xây dựng bài giảng điện tử, biên soạn học liệu số gắn với văn hóa địa phương, chú trọng tài liệu hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số. AI được khuyến khích sử dụng trong quá trình chuẩn bị bài giảng, qua đó mở rộng nguồn học liệu và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học.

Nhà trường còn xây dựng mô hình tổ phụ huynh hỗ trợ chuyển đổi số tại mỗi lớp, với khoảng 3-5 phụ huynh tham gia. Mô hình góp phần tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường, hỗ trợ phụ huynh tiếp cận các nền tảng số phục vụ việc học tập, trao đổi thông tin của con em.

Trường Mầm non Vu Gia là một ví dụ về ứng dụng công nghệ gắn với yêu cầu quản trị và tổ chức hoạt động giáo dục. Được hình thành sau khi sáp nhập ba trường Mầm non Đại Phong, Đại Minh và Đại Cường, trường hiện có 35 nhóm, lớp với 898 trẻ và hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường từng bước số hóa kế hoạch, báo cáo, hồ sơ chuyên môn và dữ liệu, giúp công tác quản lý, trao đổi thông tin giữa các điểm trường được thuận tiện hơn.

Trong hoạt động chuyên môn, giáo viên sử dụng hình ảnh, video, học liệu số và các công cụ hỗ trợ để tổ chức những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Nội dung số được kết hợp với hoạt động thực hành, quan sát, lắp ghép, thử nghiệm và sáng tạo; công nghệ đóng vai trò hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động, còn trẻ vẫn trực tiếp khám phá và trải nghiệm.

Dạy - học bằng phương pháp hiện đại

Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Quảng Phú) vừa đưa vào sử dụng hai phòng học STEM với tổng kinh phí 4,65 tỷ đồng, phục vụ hoạt động thực hành, nghiên cứu và khám phá kiến thức. Học sinh có điều kiện tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mô hình, thực hành với thiết bị và vận dụng lý thuyết vào thực tế.

Năm đầu tiên sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Hải Châu tổ chức Hội thi Sáng kiến công nghệ thông tin trong giáo dục, tạo sân chơi để cán bộ quản lý, giáo viên phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ vào quản lý và dạy học. Qua đó, các trường học trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích giáo viên và học sinh phát triển các sản phẩm sáng tạo.

Trường Mầm non Ngọc Lan đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cấp phường với 20 sản phẩm. Năm 2026, trường có 9 sáng kiến được công nhận cấp thành phố và một sáng kiến cấp toàn quốc. Trường Mầm non Bình Minh ứng dụng AI xây dựng bài giảng, học liệu, khai thác 17 phần mềm, phát triển hơn 50 trò chơi tương tác và hoàn thiện phòng LEGO kết hợp STEAM.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cũng đẩy mạnh nền tảng số trong quản lý, hồ sơ chuyên môn và trao đổi với cha mẹ học sinh. Trường có ba sản phẩm đạt giải cấp phường và hai sáng kiến chuyển đổi số được công nhận cấp thành phố.

Hoạt động giáo dục STEM được các trường học trên địa bàn phường Hải Châu đẩy mạnh triển khai.

Nhiều trường học đã phát triển các hoạt động STEM, robotics và lập trình, trở thành sân chơi đầy hấp dẫn cho học sinh. Trường THCS Kim Đồng duy trì câu lạc bộ Robotics, Lập trình và Khoa học ứng dụng; 100% tổ chuyên môn liên quan xây dựng chủ đề dạy học tích hợp STEM. Sản phẩm “Cánh tay thông minh phân loại vật thể” đạt giải Nhất cấp phường, giải Nhì cấp thành phố; học sinh của trường đạt Huy chương Đồng Robotics cấp quốc gia.

Tương tự, Trường THCS Trưng Vương có hơn 50 sản phẩm tại cuộc thi STEM; sản phẩm robotics lọt vào vòng chung kết quốc gia, dự án thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Các trường THCS Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong và Lê Thánh Tôn lần lượt có 106, 24 và 20 sản phẩm tại ngày hội STEM.

Việc kết hợp đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ số và tổ chức sân chơi khoa học tạo thêm cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức liên môn, thực hành kỹ thuật, rèn tư duy logic và phát triển ý tưởng sáng tạo. Qua đó, chuyển đổi số từng bước gắn với hoạt động dạy học và trải nghiệm trong nhà trường.

"Các hoạt động STEM/STEAM, Robotics và khai thác học liệu số cần tạo cơ hội để học sinh khám phá, hợp tác, giải quyết vấn đề. Cùng với kỹ năng sử dụng công nghệ, học sinh cần được hướng dẫn kiểm chứng thông tin, tôn trọng bản quyền và tự bảo vệ trên môi trường mạng. Đặc biệt, chuyển đổi số hướng đến những kết quả cụ thể cho học sinh: phát triển năng lực số và tư duy sáng tạo; hỗ trợ học tập cá thể hóa thông qua dữ liệu và công cụ AI; mở rộng cơ hội tiếp cận học liệu chất lượng cao bất kể điều kiện địa lý; nâng cao kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề thực tiễn qua các dự án STEM/STEAM và Robotics", bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông tin.