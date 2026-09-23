Giáo dục chính trị, tư tưởng ở phường Lê Hồ: Củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

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Trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý chí và hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, chủ động nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Gốc” của công tác xây dựng Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng; đồng thời là cơ sở để tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò nền tảng của lý luận, tư tưởng đối với sự vững mạnh của Đảng. Người chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”. Đảng không chỉ cần một đường lối đúng, mà còn phải làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện đường lối đó. Giáo dục chính trị, tư tưởng không dừng ở việc truyền đạt nghị quyết, chỉ thị, mà phải hướng tới hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp tư duy đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Lê Hồ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ đều nhất quán khẳng định, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là những nội dung quan trọng, có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đều đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa và kiên quyết ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong bối cảnh mới, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng.

Đối với cấp cơ sở, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết. Cơ sở là nơi đường lối, chủ trương của Đảng được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể; đồng thời cũng là nơi trực tiếp diễn ra các mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Mọi chủ trương nếu không được giải thích, tuyên truyền, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế thì khó tạo được sự đồng thuận và hiệu quả bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Đổi mới từ thực tiễn phường Lê Hồ

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đứng trước những yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo. Địa bàn được mở rộng, quy mô dân cư lớn hơn, nhiệm vụ chính trị nhiều hơn, trong khi tổ chức, cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất cần có thời gian để kiện toàn, thích ứng. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy phường Lê Hồ xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mọi mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một trong những cách làm được Đảng ủy phường chú trọng là đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sát cơ sở, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Hằng tháng, Đảng ủy phường phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp quán triệt nội dung các nghị quyết tại kỳ sinh hoạt chi bộ. Cách làm này góp phần đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên; khắc phục phần nào tình trạng học tập nghị quyết theo lối truyền đạt một chiều, nặng về văn bản, thiếu liên hệ thực tiễn. Các đồng chí được phân công không chỉ truyền đạt những nội dung cốt lõi mà còn gợi mở việc vận dụng vào từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ việc học tập, quán triệt, Đảng ủy phường quan tâm xây dựng và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định, bởi nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Minh Đức phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Cùng với đó, phường chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Năm 2026, Đảng ủy phường tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua đó tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tuyên truyền rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng trình bày, liên hệ và thuyết phục quần chúng. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới cũng được quan tâm. Đảng ủy phường phối hợp với Trung tâm Chính trị phường Kim Bảng tổ chức các lớp bồi dưỡng, giúp quần chúng có nguyện vọng vào Đảng nhận thức rõ hơn về lịch sử, truyền thống, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên.

Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ phường Lê Hồ quan tâm triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Công tác 35 của Đảng ủy được thành lập và duy trì hoạt động, từng bước hình thành cơ chế phối hợp trong theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền và xử lý thông tin trên không gian mạng. Trong điều kiện các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng lợi dụng các sự kiện phức tạp, những vấn đề dân sinh, khiếu kiện, giải phóng mặt bằng, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác những thông tin sai trái, mà trước hết là chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác; giải thích rõ những vấn đề Nhân dân quan tâm; lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, gương người tốt, việc tốt. Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch và có trách nhiệm, khoảng trống thông tin sẽ được thu hẹp, từ đó hạn chế cơ hội phát tán tin giả, tin xấu, độc.

Thực tiễn tại phường Lê Hồ cho thấy, công tác tư tưởng gắn với công tác dân vận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực nhạy cảm như công tác tôn giáo, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nếu cấp ủy và chính quyền không chủ động thông tin, đối thoại, giải thích thì dễ phát sinh tâm lý hoài nghi, băn khoăn, thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng. Phường duy trì đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, giúp Đảng ủy phường có thêm kênh thông tin để nắm bắt tình hình thực tế. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được phản ánh, tổng hợp, phân loại, từ đó tham mưu cấp ủy có hướng giải quyết phù hợp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Minh Đức dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố

Gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với học tập và làm theo Bác

Một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại phường Lê Hồ là việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy phường quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Điều đó được thể hiện trước hết ở tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự sâu sát cơ sở và năng lực giải quyết công việc; cán bộ gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết công việc của dân trách nhiệm hơn.

Đảng ủy phường cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

“Đảng bộ phường xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ “gốc”, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác này càng cao hơn. Đảng ủy phường quyết tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; coi trọng đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm; lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo hiệu quả”.

Đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Những khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại phường Lê Hồ vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần được nhận diện đầy đủ, khách quan.

Thứ nhất, phương thức quán triệt nghị quyết chưa thật sự đồng bộ: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô địa bàn và số lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tăng lên. Trong khi đó, điều kiện hội trường, phòng họp và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hội nghị tập trung quy mô lớn. Việc phải tổ chức quán triệt tại từng chi bộ giúp đưa nội dung đến gần cơ sở, nhưng đồng thời cũng làm tăng thời gian, công sức của cấp ủy, báo cáo viên và đảng viên. Nếu nội dung, phương thức và tài liệu không được chuẩn hóa, việc quán triệt giữa các chi bộ có thể thiếu thống nhất; chất lượng tiếp thu phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của người truyền đạt. Hạ tầng số tại một số nhà văn hóa tổ dân phố còn hạn chế; đường truyền, thiết bị trình chiếu, âm thanh, màn hình và điều kiện kết nối chưa đồng đều. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tổ chức hội nghị trực tuyến, học tập nghị quyết qua nền tảng số và khai thác các tài liệu điện tử.

Thứ hai, một bộ phận đảng viên khó tham gia đầy đủ sinh hoạt: Một bộ phận đảng viên làm ăn xa, làm việc theo ca kíp tại các khu, cụm công nghiệp hoặc có điều kiện gia đình, công việc đặc thù khiến việc tham gia sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết và các hoạt động chính trị gặp khó khăn. Đây không chỉ là vấn đề về thời gian, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, giáo dục và gắn kết đảng viên.

Thứ ba, năng lực của một bộ phận bí thư chi bộ, báo cáo viên còn hạn chế: Đội ngũ bí thư cấp ủy, nhất là ở các tổ dân phố, có nhiều đồng chí cao tuổi, giàu kinh nghiệm thực tiễn nhưng chưa thông thạo công nghệ số, do đó, việc khai thác tài liệu điện tử, sử dụng các nền tảng số còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sau sáp nhập đảm nhiệm nhiệm vụ mới, có tinh thần trách nhiệm nhưng còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng.

Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND Phường tặng quà cho Đoàn công tác của BCH Quân sự tỉnh thực hiện lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn phường

Thứ tư, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa thật sự chủ động, sắc bén: Ban Công tác 35 của Đảng ủy đã được thành lập và duy trì hoạt động, song số lượng bài viết, sản phẩm truyền thông có tính đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc còn chưa nhiều. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và kỹ năng viết, biên tập, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Trong khi đó, các thế lực thù địch ngày càng sử dụng phương thức tinh vi, lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tài khoản ảo, video cắt ghép, thông tin giả mạo và những vấn đề đang được dư luận quan tâm để gây nhiễu nhận thức. Nếu không chủ động cung cấp thông tin chính thống và nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, nguy cơ bị tác động về tư tưởng là hiện hữu.

Thứ năm, công tác nắm bắt dư luận xã hội còn khó khăn: Địa bàn phường rộng hơn sau sắp xếp, số lượng vấn đề phát sinh nhiều hơn, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở còn ít và phần lớn kiêm nhiệm. Vì vậy, có thời điểm việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội chưa thật sự sâu, chưa kịp thời phát hiện những biểu hiện băn khoăn, dao động hoặc những vấn đề có thể phát sinh thành điểm nóng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên giáo tại Ban Xây dựng Đảng còn mỏng, phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Đây là nguyên nhân khiến việc tham mưu, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra và hướng dẫn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở cơ sở chưa được tiến hành đồng đều.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở phường Lê Hồ cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Một là, xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng thống nhất, cụ thể và sát cơ sở: Đảng ủy phường cần xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng hằng năm và theo từng chuyên đề, bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị của phường. Mỗi nghị quyết sau khi được quán triệt cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Nội dung tuyên truyền cần phân loại theo từng nhóm đối tượng: cán bộ, đảng viên; đoàn viên, hội viên; công nhân, người lao động; chức sắc, chức việc tôn giáo; hộ dân trong vùng thực hiện dự án... Cần tránh tình trạng sao chép máy móc văn bản cấp trên hoặc truyền đạt nghị quyết theo lối dàn trải, nặng về đọc chép. Báo cáo viên phải làm rõ nghị quyết giải quyết vấn đề gì, người dân được hưởng lợi gì, cán bộ, đảng viên phải làm gì và tổ chức nào chịu trách nhiệm.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục chính trị, tư tưởng: Phường cần từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng số tại trụ sở, nhà văn hóa tổ dân phố và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Trước mắt, cần bảo đảm thiết bị tối thiểu như máy tính, màn hình, máy chiếu, hệ thống âm thanh và đường truyền Internet ổn định. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập nghị quyết, trao đổi tài liệu, đăng ký nội dung sinh hoạt, khảo sát nhận thức và nắm bắt ý kiến đảng viên. Các tài liệu cần được trình bày ngắn gọn, trực quan, kết hợp văn bản, hình ảnh, infographic, video và câu hỏi trắc nghiệm. Chuyển đổi số không có nghĩa là thay thế hoàn toàn hình thức trực tiếp. Đối với đảng viên cao tuổi, đảng viên chưa thành thạo công nghệ, cần duy trì hình thức hướng dẫn trực tiếp, tổ công nghệ hỗ trợ tại chi bộ và phân công đảng viên trẻ giúp đỡ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Minh Đức kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ trên địa bàn phường

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ bí thư chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên: Đảng ủy phường cần xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên, thiết thực, tập trung vào những kỹ năng còn thiếu như: kỹ năng chuẩn bị đề cương, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng điều hành thảo luận, kỹ năng xử lý câu hỏi khó, kỹ năng nắm bắt tâm lý và kỹ năng sử dụng công nghệ số… Đối với bí thư chi bộ cao tuổi, cần có hình thức “cầm tay chỉ việc”, tổ chức nhóm hỗ trợ công nghệ, phát huy vai trò của đảng viên trẻ. Đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cần tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, góp ý sau mỗi buổi tuyên truyền. Cần coi kết quả giáo dục, tuyên truyền và khả năng tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân là tiêu chí đánh giá chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, không chỉ căn cứ vào số lượng hội nghị đã tổ chức.

Bốn là, phát triển hệ sinh thái thông tin tích cực trên không gian mạng: Phường cần chủ động xây dựng các kênh thông tin chính thống để cung cấp thông tin nhanh, đúng, dễ tiếp cận về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, công tác an sinh xã hội và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Nội dung tuyên truyền cần gần gũi, ngắn gọn, có hình ảnh, video, câu chuyện thực tế. Cần tăng cường giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt, gương cán bộ tận tụy, đảng viên gương mẫu, người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách. Phương châm là “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin chính xác đẩy lùi tin giả, lấy đối thoại và giải thích thuyết phục thay cho phản ứng chậm trễ. Mỗi tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần có ý thức chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời không bình luận, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường và Đoàn công tác của phường thăm và tặng quà các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác 35: Ban Công tác 35 cần phân công rõ người, rõ việc, rõ lĩnh vực và địa bàn theo dõi. Tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Xây dựng Đảng, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ tổ dân phố và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Cán bộ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được bồi dưỡng kỹ năng nhận diện thông tin giả, phân tích thủ đoạn xuyên tạc, viết tin, bài, thiết kế nội dung truyền thông và xử lý tình huống trên mạng xã hội. Đấu tranh phản bác phải đúng quan điểm, nguyên tắc, có căn cứ, có lý lẽ và có tính thuyết phục. Không nên tranh luận cực đoan, thiếu chuẩn mực hoặc chia sẻ lại thông tin xấu với mục đích phản bác nhưng vô tình làm thông tin đó lan rộng.

Sáu là, củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở: Đảng ủy phường cần rà soát, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng đa dạng về thành phần; xây dựng quy chế tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và xử lý thông tin. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân phải được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết; những vấn đề có nguy cơ phức tạp phải được báo cáo cấp ủy kịp thời. Nắm bắt dư luận không chỉ là ghi nhận ý kiến, mà phải đi liền với giải quyết. Mỗi phản ánh của người dân cần được xem là một kênh tham khảo quan trọng để điều chỉnh phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đinh Thạch Cương phát biểu tại Hội nghị Bồi dưỡng lý luận chính trị 2026

Bảy là, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với giải quyết các vấn đề dân sinh: Công tác tư tưởng chỉ bền vững khi gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân. Đảng ủy, chính quyền phường cần tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, môi trường, an sinh xã hội, thủ tục hành chính và đời sống người dân. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, cần thông tin rõ nguyên nhân, lộ trình và trách nhiệm. Không để tình trạng người dân không được giải thích, không biết hỏi ai, không biết khi nào được giải quyết. Cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền phải hiểu chính sách, nắm chắc thực tiễn và có thái độ cầu thị, tôn trọng Nhân dân.

Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn lực: Đảng ủy phường cần đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Nội dung kiểm tra phải tập trung vào việc tổ chức học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, duy trì sinh hoạt chi bộ, thực hiện trách nhiệm nêu gương và kết quả giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh. Cần đánh giá thực chất, khắc phục bệnh hình thức, báo cáo thành tích nhưng chưa tạo được chuyển biến. Những chi bộ làm tốt cần được biểu dương, nhân rộng; những nơi còn yếu phải được hướng dẫn, hỗ trợ và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Đồng thời, phường cần quan tâm bố trí kinh phí phù hợp cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cấp hạ tầng số, sản xuất tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống

Trao đổi về yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian tới, TS. Hoàng Văn Khải, Học viện Chính trị khu vực IV, cho rằng: “Trong bối cảnh mới, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang đối thoại, tương tác và thuyết phục. Cấp ủy cơ sở cần làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghị quyết liên quan trực tiếp như thế nào đến nhiệm vụ của mình, đến quyền lợi chính đáng của Nhân dân và đến sự phát triển của địa phương”.

Theo TS. Hoàng Văn Khải, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các địa phương cần thực hiện tốt các yêu cầu: “Một là, giữ vững tính nguyên tắc, tính Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng; hai là, đổi mới phương pháp theo hướng ngắn gọn, trực quan, phù hợp từng đối tượng; ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhưng không xem nhẹ sinh hoạt trực tiếp và đối thoại trực tiếp; bốn là, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao khả năng nhận diện và phản bác thông tin sai trái; năm là, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với nêu gương, kiểm tra, giám sát và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ”.

TS. Hoàng Văn Khải, Học viện Chính trị khu vực IV

“Mục tiêu cuối cùng của công tác tư tưởng là tạo dựng niềm tin và hình thành năng lực tự bảo vệ về chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Khi cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, có phương pháp tư duy đúng, biết kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm với phát ngôn của mình, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc hơn từ mỗi tổ chức, mỗi gia đình và mỗi công dân”.

TS. Hoàng Văn Khải

Những gợi mở trên phù hợp với yêu cầu đặt ra đối với phường Lê Hồ hiện nay. Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiệm vụ nhiều, đội ngũ cán bộ còn mỏng và cơ sở vật chất chưa đồng bộ, công tác tư tưởng càng cần được tổ chức khoa học, linh hoạt và sát thực tiễn. Yêu cầu trong thời gian tới là phải tiếp tục biến những chủ trương lớn của Đảng thành các chương trình, kế hoạch gần dân, sát dân; biến nội dung nghị quyết thành tiêu chí công việc; biến trách nhiệm nêu gương thành hành động hằng ngày; biến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thường trực Đảng ủy phường dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ

Đồng chí Lê Minh Đức khẳng định: “Đảng bộ phường Lê Hồ sẽ tiếp tục đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở vị trí trung tâm trong công tác xây dựng Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân và vì dân. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên, một tấm gương trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Từ những kết quả đã đạt được, cùng quyết tâm chính trị và các giải pháp đồng bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở phường Lê Hồ sẽ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Khi nghị quyết được quán triệt sâu, tư tưởng được thống nhất, kỷ luật được tăng cường, trách nhiệm nêu gương được đề cao và những vấn đề chính đáng của Nhân dân được giải quyết kịp thời, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền sẽ không ngừng được củng cố.

Bài viết: VŨ MINH TÌNH

Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng

Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình