Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” sẽ diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội.

Chương trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức, nhằm đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật, huy động nguồn lực và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong phát triển giáo dục.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng chủ trì buổi họp báo

Thông tin tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, hội thảo được kỳ vọng sẽ nhận diện đầy đủ những bất cập phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Trong đó, những vấn đề như sắp xếp mạng lưới trường lớp, điểm trường, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và bảo đảm nguồn lực cho các cơ sở giáo dục cần được xem xét, tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo Ban Tổ chức, dù giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, lĩnh vực này vẫn đối diện không ít khó khăn, đặc biệt trong tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là yếu tố quyết định tương lai dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể, có tính khả thi.

Hội thảo dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và doanh nghiệp.

Ban Tổ chức đã nhận được 66 bài tham luận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Quan điểm, chủ trương và chính sách về đột phá phát triển giáo dục; cơ chế, nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục nghề nghiệp; phát triển giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nội dung thảo luận sẽ đi sâu vào những vấn đề đang được quan tâm như rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, phát triển đội ngũ giáo viên, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, xây dựng văn hóa học đường. Việc đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh cũng là những nội dung đáng chú ý.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới đào tạo giai đoạn 2026-2030, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp được đặt ra như một hướng đi cần thúc đẩy, trong đó doanh nghiệp không chỉ tham gia sử dụng lao động mà còn cần góp mặt từ khâu xác định nhu cầu, đào tạo đến đánh giá kỹ năng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi gặp mặt báo chí

Đối với giáo dục đại học, hội thảo sẽ bàn về định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; thu hút nhân tài và đào tạo nhân lực trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược. Đáng chú ý là yêu cầu đổi mới đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Hội thảo cũng dành sự quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế và những điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa bàn còn khó khăn.

Các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo sẽ được tổng hợp để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình thực hiện chính sách. Qua đó, hội thảo hướng tới làm rõ những cơ chế cần đổi mới, nguồn lực cần bảo đảm và trách nhiệm của các bên liên quan, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo chương trình, hội thảo gồm 2 phiên làm việc sáng và chiều. Phiên buổi sáng tập trung vào các tham luận định hướng và thảo luận chuyên sâu. Buổi chiều sẽ nghe báo cáo tổng hợp, báo cáo trung tâm của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về tình hình thực hiện chính sách, nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo, trước khi tiếp tục các nội dung thảo luận.