Nhiều người cho rằng đây là cách làm gợi mở hướng tiếp cận mới trong công tác giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan từng bước tiến bộ thay vì chỉ xử phạt theo quy định.

Điểm đáng ghi nhận của phương pháp này là kết hợp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo lý dân tộc. Khi trực tiếp quét dọn từng phần mộ, thắp nén hương tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, các bạn trẻ có cơ hội suy ngẫm về giá trị của hòa bình, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhóm thanh, thiếu niên tham gia lau dọn các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: bocongan.gov.vn

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những phương pháp giáo dục, phòng ngừa dành cho những thanh, thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, có nguy cơ vi phạm hoặc đã vi phạm mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không phải một hình thức xử phạt mới. Cách làm này không thể thay thế hay làm mất đi trách nhiệm pháp lý của người vi phạm.

Ngoài ra, quá trình tổ chức, cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, bảo đảm sự tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của thanh, thiếu niên. Việc áp dụng cũng cần phù hợp độ tuổi, hoàn cảnh, đặc điểm tâm lý, tránh gây tổn thương cho các bạn trẻ, tạo kẽ hở để đối tượng xấu xuyên tạc. Thực hiện được như vậy, đây sẽ là cách làm sáng tạo, hiệu quả, có thể áp dụng rộng rãi, góp phần xây dựng xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh.