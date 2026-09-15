Giáo dục an toàn mạng cho học sinh: Không tổ chức thành môn học riêng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 6206/BGDĐT-GDPT gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.

Theo hướng dẫn, việc tổ chức giáo dục an toàn mạng cho học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả.

Bộ GD&ĐT yêu cầu nội dung giáo dục an toàn mạng toàn diện được lồng ghép, tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục và hệ thống kế hoạch, hồ sơ hiện hành của nhà trường. Việc triển khai không làm phát sinh hồ sơ mới, đồng thời không tổ chức thành môn học, tiết học riêng.

Hoạt động giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm an toàn tâm lý, quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của học sinh trong quá trình dạy học, khảo sát, đánh giá và hỗ trợ triển khai thực hiện.

Hoạt động giáo dục an toàn mạng phải lấy học sinh làm trung tâm (Ảnh: Quốc Tiệp).

Việc triển khai phải chú trọng thực hành, trải nghiệm, xử lý tình huống và tạo sản phẩm học tập. Qua đó, giúp học sinh biết nhận diện, phòng ngừa, ứng phó và tìm kiếm hỗ trợ khi gặp rủi ro trên môi trường số.

Bộ lưu ý không biến giáo dục an toàn mạng toàn diện thành hoạt động tuyên truyền hình thức hoặc nội dung kỹ thuật chuyên sâu vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông.

Trong quá trình thực hiện Bộ GD&ĐT yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt của môn Tin học trong việc cung cấp kiến thức nền tảng, kỹ năng số cốt lõi và các nguyên tắc sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các trường được khuyến khích lồng ghép/tích hợp nội dung giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các môn học/hoạt động giáo dục khác và các lực lượng giáo dục trong nhà trường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Việc giáo dục an toàn mạng cũng cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan chuyên môn, tổ chức bảo vệ trẻ em, cơ quan công an, y tế, đoàn thể, doanh nghiệp công nghệ và các lực lượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Công văn hướng dẫn, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động lựa chọn, sắp xếp nội dung giáo dục an toàn mạng toàn diện phù hợp với cấp học, môn học, hoạt động giáo dục, điều kiện triển khai và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.

Trong đó, nội dung tập trung vào 8 chủ đề chính gồm: khai thác, đánh giá thông tin số và nhận diện rủi ro thông tin; giao tiếp, hợp tác, ứng xử và công dân số; quản lý danh tính số, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; an toàn thiết bị, tài khoản và ứng phó sự cố; sức khỏe số, an sinh số và cân bằng đời sống số; sáng tạo nội dung số, bản quyền và trách nhiệm số; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn trong học tập và sinh hoạt; tìm kiếm hỗ trợ, phục hồi và đóng góp cộng đồng số.

Việc triển khai giáo dục an toàn mạng trong các cơ sở giáo dục phổ thông giúp học sinh sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng học tập trực tuyến, dữ liệu số và công cụ AI một cách an toàn, lành mạnh, nhân văn và có trách nhiệm.