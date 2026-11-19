Mới đây, diễn viên Bình An bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi xuất hiện với kiểu tóc hoàn toàn khác lạ. Tạm biệt mái tóc gọn gàng, lịch lãm thường thấy, Bình An gây ngỡ ngàng với những lọn tóc tết sát da đầu, mang phong cách cá tính và có phần nổi loạn.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Bình An để lộ diện mạo mới với mái tóc được chia thành nhiều đường tết đều đặn. Nam diễn viên diện trang phục thể thao, tạo dáng lạnh lùng trước ống kính. Sự thay đổi khiến nhiều khán giả khó nhận ra Bình An, người vốn gắn liền với hình tượng điển trai, thư sinh trên màn ảnh Việt.

Bình An gây bất ngờ với mái tóc tết sát da đầu, khác hẳn hình ảnh điển trai, lịch lãm thường thấy.

Đáng chú ý, Bình An còn xuất hiện bên Á hậu Phương Nga trong một bức ảnh khác. Khi nam diễn viên quay sang, Phương Nga nhìn chồng với biểu cảm đầy bất ngờ. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, khiến cư dân mạng thích thú và liên tục để lại những bình luận hài hước.

Đi kèm hình ảnh là câu hỏi về vai diễn mới của Bình An. Chi tiết này lập tức khiến khán giả tò mò liệu nam diễn viên đang chuẩn bị cho một nhân vật có tính cách gai góc, khác biệt với những vai diễn trước đây.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước màn thay đổi ngoại hình của Bình An. Không ít người dự đoán nam diễn viên đang chuẩn bị hóa thân thành một nhân vật giang hồ, cá tính hoặc có phần nổi loạn. Một số bình luận hài hước như "Vai này của Bình An chắc chắn có cuộc sống không hề an bình", "Có Khương Liều, bây giờ là Bình Gắt à" khiến phần bình luận thêm sôi nổi.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bình An chưa công bố thông tin cụ thể về nhân vật cũng như dự án gắn với tạo hình mới. Những suy đoán trên mạng xã hội vẫn chỉ là phản ứng vui của khán giả, chưa phải thông tin chính thức về vai diễn.

Tạo hình mới của Bình An khiến khán giả tò mò về vai diễn sắp tới, dù nam diễn viên chưa tiết lộ thông tin cụ thể.

Sinh năm 1993, Bình An là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Anh từng ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu và Biệt Dược Đen.

Sở hữu chiều cao 1,82 m cùng gương mặt sáng, Bình An từng được các đạo diễn lựa chọn cho nhiều vai công tử, chàng trai si tình hoặc nhân vật có ngoại hình lịch lãm. Tuy nhiên, những năm gần đây, nam diễn viên chủ động mở rộng hình tượng, đặc biệt với các vai phản diện có tính cách phức tạp.

Trong Đồng Hồ Đếm Ngược, Bình An đảm nhận vai Chiến, người đàn ông thực dụng, lợi dụng tình cảm và tiền bạc của người khác. Nhân vật có nhiều phân cảnh căng thẳng cùng Lan Phương, giúp nam diễn viên tiếp tục thể hiện một màu sắc khác trong sự nghiệp.

Bình An đang tích cực làm mới hình ảnh trên màn ảnh, đặc biệt qua những vai diễn có tính cách gai góc và phức tạp.

Chia sẻ với báo chí, Bình An từng cho biết anh không ngại việc khán giả ghét nhân vật phản diện. Theo nam diễn viên, những vai diễn có cá tính mạnh mang đến nhiều cơ hội khám phá tâm lý và thể hiện khả năng diễn xuất hơn so với việc liên tục xuất hiện trong hình tượng an toàn.

Ngoài công việc, Bình An còn được yêu mến nhờ cuộc hôn nhân với Á hậu Phương Nga. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước. Phương Nga cũng nhiều lần trở thành nhân vật được khán giả nhắc tên mỗi khi Bình An có động thái gây chú ý.

Trước đó, Bình An từng tiết lộ bà xã luôn thấu hiểu và động viên anh khi phải thực hiện những phân cảnh khó, kể cả các tình huống nhạy cảm trên màn ảnh. Chính sự đồng hành này giúp nam diễn viên tự tin hơn khi theo đuổi những nhân vật khác biệt.

Bình An và Á hậu Phương Nga có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước bên nhau.

Với lần thay đổi diện mạo mới nhất, Bình An một lần nữa khiến khán giả tò mò về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Dù chưa rõ vai diễn nào đang chờ đợi, mái tóc tết cá tính của nam diễn viên đã đủ tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.