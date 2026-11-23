Theo InsideEVs, phiên bản mới nhất của hệ thống trợ lái Full Self-Driving (FSD) của Tesla cho phép người dùng xoay góc nhìn camera ảo quanh xe, như thể đang trong tựa game Grand Theft Auto (GTA).

Đây là tính năng khá hay, nhất là khi chiếc xe điện Tesla phải liên tục dựng khung cảnh xung quanh trong lúc đang di chuyển. Hệ thống cũng có thêm một mũi tên nổi nhỏ, cho phép người dùng biết trước chiếc xe điện Tesla chuẩn bị rẽ vào đường nào tiếp theo.

Tính năng này có tên gọi Tesla Reality View, đang được hiển thị cho nhóm người dùng trải nghiệm sớm hệ thống FSD V15. Giao diện hiển thị đỗ xe trước đây chỉ vẽ đường viền của các vật thể lân cận, nhưng tính năng mới này tái hiện đường phố xung quanh theo thời gian thực, đồng thời cho thấy vị trí mà FSD dự định rẽ hoặc đỗ.

Người dùng có thể mở giao diện này trên toàn màn hình, hoặc chia đôi màn hình với bản đồ. Hệ thống FSD V15 còn còn có chế độ khoang lái yên tĩnh, cho phép âm thanh đèn báo rẽ nhỏ dần.

Tesla cho biết hệ thống FSD V15 an toàn hơn gấp 25 lần khi thực hiện các can thiệp quan trọng. Bản nâng cấp cho phần mềm diễn giải hình ảnh từ camera đã được huấn luyện trên hàng triệu video internet, được dùng chung cho các chương trình Robotaxi và Optimus.

Theo công bố từ Tesla, FSD V15 nhận diện tốt hơn các ổ gà, động vật nhỏ, biển báo và mảnh vỡ trên đường, bao gồm cả dây xích. Trong đó, dây xích từng được xác định là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn với xe điện Tesla, thu hút sự giám sát từ cơ quan liên bang Mỹ.

Hệ thống cũng được cho là có thể tránh các vũng nước đọng sâu, chọn dải tốc độ phù hợp hơn khi lưu thông trong khu vực trường học cũng như khi gặp thời tiết xấu.

Tesla cho biết hệ thống điều hướng giờ đây học hỏi từ các lộ trình thực tế mà những chiếc Tesla khác di chuyển, bước đầu áp dụng ở điểm đầu và điểm cuối của chuyến đi. Tesla dự định mở rộng cách tiếp cận này ra toàn bộ lộ trình sau đó.

Khi xe đến điểm cuối hành trình, bản đồ có thể hiển thị nhiều lựa chọn đỗ xe và FSD sẽ dùng lịch sử đỗ xe của người dùng để hỗ trợ chọn một vị trí. Đây là một ứng dụng khác của tính năng “học tập” mà Tesla từng giới thiệu trên phiên bản V12.

Phiên bản V15 cũng có thể giảm tốc độ khi gặp camera giám sát. Tuy nhiên nếu người dùng can thiệp bỏ qua 2 lần đối với cùng một camera, chiếc xe sẽ ghi nhớ thói quen này.

Chế độ giá chở xe đạp Bike Rack Mode cho phép FSD vận hành khi có gắn giá đỡ trên móc kéo rơ-moóc. Dù vậy, xe sẽ không tự động lùi tại điểm đến mà giao việc đỗ xe cho tài xế. Các tính năng Autopark tự động đỗ xe hay Summon (triệu hồi xe) và cảnh báo lùi đều bị vô hiệu hóa ở chế độ này.

Trong chuyến trải nghiệm kéo dài khoảng 25 phút, YouTuber Sawyer Merritt mô tả hệ thống FSD V15 khá thận trọng hơn so với V14 khi di chuyển gần người đi bộ. Tại một bãi đỗ xe, YouTuber này cho cho biết chiếc xe đã phanh lại khi có một người chạy băng qua đường đi của xe, ngay trước khi tài xế kịp nhìn thấy.

Khi hệ thống FSD đã “chọn” xong một ô đỗ xe, Sawyer Merritt không thể chọn vị trí khác theo cách thủ công. Tài xế cần can thiệp lái thủ công, chọn vị trí đỗ khác rồi kích hoạt lại FSD.

Thao tác đỗ xe nói trên là một ví dụ khá thuyết phục cho đồ họa kiểu GTA, thứ đang cho phép người dùng hình dung rõ ràng hơn nhiều về những gì xung quanh xe và điều gì xe sắp làm. Tuy nhiên, tuyên bố cải thiện độ an toàn gấp 25 lần sẽ không phải là thứ có thể dễ dàng đánh giá.