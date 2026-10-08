'Giao điểm' LPS trong hệ sinh thái tài chính 'họ' Sacom

Chứng khoán LPS liên tiếp công bố thông qua hai khoản đầu tư vào Sacom Life và SCEX. Ảnh: DN

HĐQT CTCP Chứng khoán LPS (LPS) vừa thông qua giao dịch với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life), với tổng giá trị tối đa 122,94 tỷ đồng. Giao dịch gồm hai phần: đầu tư cổ phiếu và nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi do Sacom Life phát hành. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận, dự kiến hoàn tất trước ngày 6/10.

Ít ngày sau, LPS tiếp tục thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX). Theo LPS, khoản đầu tư nằm trong định hướng phát triển mô hình quản lý tài sản, bên cạnh nền tảng đầu tư số Loop và các sản phẩm tài chính hiện có.

Hai khoản đầu tư này là bước mới nhất trong một chuỗi sự kiện bắt đầu từ cuối năm 2025, khi ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) để chuyển sang Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) làm quyền Tổng giám đốc. Khi đó, LPS vẫn mang tên CTCP Chứng khoán LPBank.

Từ ‘LP’ sang ‘Sacom’

Ba tháng trước khi ông Thụy rời LPBank, ngày 30/9/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), tiền thân của SCEX, được thành lập với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập đều là cá nhân: ông Dương Văn Quyết nắm 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt mỗi người 30%.

Thời điểm thành lập, LPEX mang tên ‘Lộc Phát Việt Nam’, đặt trụ sở tại Tòa nhà LPBank, 210 Trần Quang Khải, Hà Nội. Cổ đông lớn nhất Dương Văn Quyết từng nắm 16,8% Thaigroup, doanh nghiệp ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) từng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Sang năm 2026, vị trí của ông Thụy tại Sacombank nhanh chóng được củng cố. Ngày 3/3, ông được bổ nhiệm chính thức làm tổng giám đốc. Ngày 22/4, ông được bầu vào HĐQT và giữ chức Phó chủ tịch thường trực, phụ trách chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn.

Ngày 3/6, Sacombank và Chứng khoán LPBank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo công bố của Sacombank, hai bên kết nối sản phẩm ngân hàng, đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản, tập trung vào giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng cá nhân cao cấp và khách hàng ưu tiên của hai bên.

Chỉ một ngày sau, hai người con ông Thụy được bổ nhiệm tại Văn phòng Quản trị Sacombank. Ông Nguyễn Xuân Thái làm trợ lý HĐQT, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh làm trợ lý tổng giám đốc. Cả hai cũng là cổ đông lớn của LPS.

Cũng trong giai đoạn này, LPEX tăng vốn từ 6,8 tỷ lên 360 tỷ đồng, đồng thời công bố HĐQT mới. Ông Nguyễn Duy Khoa làm Chủ tịch và ông Nguyễn Xuân Thái làm Phó chủ tịch. Đây cũng là hai gương mặt trong HĐQT LPS.

Tiếp đó, CTCP Bảo hiểm Nhân thọ LP được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động với tên thương mại LP Life.

Tuy nhiên, sang tháng 8, các công ty trên lần lượt đổi tên.

Ngày 18/8, sau đợt tăng vốn, cổ phiếu Chứng khoán LPBank lên sàn HOSE với hơn 1,408 tỷ cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ hơn 14.086 tỷ đồng. Công ty được chấp thuận đổi tên thành CTCP Chứng khoán LPS.

Cùng thời điểm, LP Life đổi tên thành CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life). LPEX cũng đã mang tên mới là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX), với vốn điều lệ tăng tiếp từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

'Giao điểm' LPS

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm nay, ông Thụy cùng các thành viên gia đình nắm khoảng 31,43% vốn LPS. Hai người con của ông Thụy gồm Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, đều là cổ đông lớn. Ông Thái đồng thời là thành viên HĐQT của LPS.

Cuối quý II/2026, LPS có tổng tài sản gần 38.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán hơn 13.700 tỷ đồng. Nửa đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 2.717 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 575 tỷ đồng. LPS đã nằm trong nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường.

Với bộ khung đó, hai khoản đầu tư mới đây là bước nối vốn giữa LPS với hai doanh nghiệp mang tên Sacom. Với Sacom Life, LPS không chỉ mua cổ phiếu mà còn nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu.

Giá mua, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch và bên chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chưa được công bố.

Với SCEX, LPS tham gia đợt phát hành thêm cổ phần. Tuy nhiên, theo quy định mới, vai trò của LPS không chỉ dừng ở việc rót vốn. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp muốn được cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Ít nhất 65% vốn phải do các tổ chức góp; trong đó trên 35% vốn phải do tối thiểu hai tổ chức thuộc nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp vốn.

Với 5.000 tỷ đồng, SCEX mới đạt một nửa ngưỡng vốn. LPS là công ty chứng khoán, thuộc một trong các nhóm nhà đầu tư tổ chức được Nghị quyết 05 liệt kê trong điều kiện về cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp xin cấp phép.

Bên cạnh đó, điểm đáng chú là bên mua và bên nhận vốn có chung nhân sự. Ông Nguyễn Duy Khoa là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của cả LPS và SCEX. Ông Nguyễn Xuân Thái vừa ngồi HĐQT LPS, vừa là Phó chủ tịch SCEX, vừa là Trợ lý HĐQT Sacombank.

Trong chưa đầy một năm, một hệ sinh thái tài chính mang họ "Sacom" đang dần hình thành. Sacombank đã ký kết hợp tác chiến lược với LPS , Sacom Life làm bảo hiểm nhân thọ, còn SCEX hướng tới tài sản mã hóa.

Các mảng này tạo thành một chuỗi dịch vụ tài chính trải từ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm đến tài sản số và quản lý tài sản. Và trong chuỗi liên kết hiện tại, LPS đang giữ vai trò đầu nối.