Giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng 19% trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần 21 - 25/9 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 15 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 17.207 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 409.277 tỷ đồng. Trong đó, 261 đợt phát hành riêng lẻ có tổng giá trị 351.322 tỷ đồng, chiếm 85,84%; 40 đợt phát hành ra công chúng đạt 57.955 tỷ đồng, chiếm 14,16%. VBMA cũng ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều mua lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 8.601 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm, giá trị mua lại trước hạn đạt 225.253 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2025. Ngân hàng là nhóm dẫn đầu, với khoảng 198.130 tỷ đồng, tương đương 87,9% tổng giá trị mua lại.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, khoảng 71.936 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn. Nhóm bất động sản chiếm 36.795 tỷ đồng, tương đương 51,1%; tiếp đến là nhóm ngân hàng với 17.255 tỷ đồng, chiếm 24%.

Trên thị trường giao dịch, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 7.486 tỷ đồng/ngày trong tuần báo cáo, tăng 19% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1.159 nghìn tỷ đồng.