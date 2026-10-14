Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt bình quân 7.700 tỷ đồng/ngày

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước sang tháng 10/2026 với hoạt động phát hành mới tiếp tục được ghi nhận tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ so với tuần trước.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 5 - 9/10 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 10/2026 đã ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.089 tỷ đồng. Các đợt phát hành này đến từ hai nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 451.646 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với 299 đợt, tổng giá trị 392.925 tỷ đồng, tương đương 87% tổng giá trị phát hành. Phát hành ra công chúng ghi nhận 41 đợt, đạt 58.721 tỷ đồng, chiếm 13%. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Cùng với hoạt động huy động vốn mới, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tuần qua, tổng giá trị trái phiếu được các tổ chức phát hành mua lại đạt 337,6 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2026, giá trị mua lại trước hạn đạt 236.858 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2025 theo thống kê của VBMA. Xét theo cơ cấu ngành, ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 209.505 tỷ đồng trái phiếu được mua lại, tương đương 88,4% tổng giá trị mua lại trước hạn toàn thị trường.

Đối với nghĩa vụ thanh toán trong thời gian tới, VBMA thống kê tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đến hạn trong những tháng còn lại của năm 2026 đạt 70.036 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản có giá trị đáo hạn lớn nhất với 36.795 tỷ đồng, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 12.454 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ghi nhận mức giảm nhẹ trong tuần qua. Giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 7.700 tỷ đồng/ngày, giảm 5% so với tuần liền trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,238 triệu tỷ đồng.