Giao dịch tài sản mã hóa, nhà đầu tư cần lưu ý mốc 6 tháng

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Theo thông tin trả lời được công bố ngày 6/10, Bộ Tài chính đã làm rõ quy định liên quan đến hoạt động giao dịch tài sản mã hóa của nhà đầu tư trong nước trong thời gian triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Vấn đề được quan tâm là trường hợp nhà đầu tư Việt Nam đang mua bán tài sản mã hóa thông qua các nền tảng, sàn giao dịch quốc tế sẽ được xử lý như thế nào khi Việt Nam triển khai cơ chế quản lý mới.

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Điểm đáng chú ý là mốc 6 tháng được tính từ thời điểm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép, chứ không mặc nhiên tính từ ngày cơ chế thí điểm bắt đầu.

Quy định này tạo ra khoảng thời gian chuyển tiếp để thị trường hình thành hệ thống tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép và để nhà đầu tư điều chỉnh hoạt động giao dịch phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới.

Do đó, việc xác định một giao dịch có thuộc trường hợp bị xử lý hay không cần căn cứ vào thời điểm cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tiên, thời điểm thực hiện giao dịch và các quy định pháp luật liên quan.

Đây cũng là điểm nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính cần đặc biệt lưu ý, bởi thị trường tài sản mã hóa đang chuyển từ hoạt động chưa có khuôn khổ quản lý đầy đủ sang giai đoạn thí điểm có kiểm soát.

Cùng với yêu cầu về tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ chế thí điểm còn đặt ra các yêu cầu liên quan đến phòng, chống rửa tiền, an toàn tài chính, bảo vệ nhà đầu tư, công nghệ và quản lý giao dịch.

Việc làm rõ mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh cách hiểu rằng mọi giao dịch tài sản mã hóa của nhà đầu tư Việt Nam trên nền tảng nước ngoài đều lập tức bị xử lý kể từ khi cơ chế thí điểm được triển khai.