Giao dịch qua Chứng khoán MB giảm 64,1%, phần mềm đã khấu hao 86,8%

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX: MBS), công bố ngày 15/10/2026, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động 1.452,98 tỷ đồng, tăng 25% so với 1.162,05 tỷ đồng của quý III/2025. Chi phí hoạt động cùng kỳ tăng nhanh hơn, từ 408,64 tỷ đồng lên 630,64 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 54,3%.

Trong mô hình kinh doanh chứng khoán hiện nay, lệnh giao dịch, dữ liệu lưu ký và dòng tiền của khách hàng đều vận hành trên hệ thống công nghệ thông tin. Đặt số liệu giao dịch, phần mềm và thiết bị trong thuyết minh cạnh kết quả kinh doanh, bức tranh của Chứng khoán MB cho thấy mảng nền tảng giao dịch thu hẹp, hạ tầng công nghệ hao mòn dần, còn lợi nhuận dựa ngày càng nhiều vào cho vay.

Giá trị giao dịch qua Chứng khoán MB giảm 64,1%, môi giới chi vượt thu

Theo thuyết minh số 9, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư thực hiện qua Chứng khoán MB trong quý III/2026 đạt 114.410,10 tỷ đồng, giảm 64,1% so với 318.858,33 tỷ đồng cùng kỳ. Khối lượng giao dịch giảm từ 12,96 tỷ đơn vị xuống 5,18 tỷ đơn vị, riêng giá trị giao dịch cổ phiếu còn 109.078,31 tỷ đồng so với 309.281,39 tỷ đồng của quý III/2025.

Doanh thu phí môi giới chứng khoán cơ sở quý III đạt 123,10 tỷ đồng, giảm 66,1%, phí môi giới phái sinh giảm từ 6,51 tỷ đồng xuống 4,48 tỷ đồng. Tổng doanh thu nghiệp vụ môi giới quý III còn 127,58 tỷ đồng, bằng hơn một phần ba con số 369,56 tỷ đồng cùng kỳ.

Giá trị giao dịch của nhà đầu tư qua Chứng khoán MB quý III/2026 đạt 114.410 tỷ đồng, giảm 64,1% so với cùng kỳ. Ảnh chụp từ BCTC quý III/2026.

Chi phí nghiệp vụ môi giới quý III ở mức 130,36 tỷ đồng, cao hơn doanh thu tương ứng 2,78 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, mảng môi giới tạo chênh lệch dương 76,19 tỷ đồng, với 369,56 tỷ đồng doanh thu so với 293,37 tỷ đồng chi phí.

Trong cơ cấu chi phí môi giới, lương cộng tác viên kinh doanh, lương nhân viên và phí giao dịch đều giảm theo khối lượng lệnh. Chi phí dịch vụ mua ngoài là hạng mục duy nhất tăng, từ 12,41 tỷ đồng lên 15,61 tỷ đồng, tức thêm 25,8%. Một cách lý giải là phần chi phí vận hành hệ thống và dịch vụ thuê ngoài không co giãn theo số lệnh khách hàng đặt.

Dòng tiền khách hàng tại Chứng khoán MB cũng thu hẹp. Tiền gửi của khách hàng cuối quý III/2026 đạt 3.883,04 tỷ đồng, giảm 47,1% so với 7.337,95 tỷ đồng cùng thời điểm năm 2025. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán của khách hàng giảm từ 101,61 tỷ đồng đầu năm xuống 7,47 tỷ đồng, còn doanh thu môi giới cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán quý III không phát sinh, so với 13,04 tỷ đồng cùng kỳ.

Phần mềm và thiết bị của Chứng khoán MB khấu hao nhanh hơn đầu tư mới

Toàn bộ tài sản cố định vô hình của Chứng khoán MB là phần mềm máy vi tính, khấu hao trong 2 đến 5 năm. Đến 30/9/2026, nguyên giá phần mềm đạt 111,67 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 96,91 tỷ đồng, tương đương 86,8% nguyên giá, giá trị còn lại 14,77 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, công ty ghi tăng 5,99 tỷ đồng phần mềm mới, thấp hơn mức khấu hao 9,93 tỷ đồng cùng giai đoạn. Giá trị còn lại của phần mềm giảm 21,1% so với 18,71 tỷ đồng đầu năm.

Phần mềm máy vi tính của Chứng khoán MB có nguyên giá 111,67 tỷ đồng, đã khấu hao 96,91 tỷ đồng. Ảnh chụp từ BCTC quý III/2026.

Nhóm máy móc thiết bị, hạng mục có nguyên giá lớn nhất trong tài sản cố định hữu hình với 294,44 tỷ đồng, ghi nhận hao mòn lũy kế 221,96 tỷ đồng, tức 75,4%. 9 tháng qua, công ty mua mới 6,93 tỷ đồng máy móc thiết bị, trong khi khấu hao trích trong kỳ 27,74 tỷ đồng, giá trị còn lại giảm từ 93,28 tỷ đồng xuống 72,47 tỷ đồng.

Tổng tài sản cố định của Chứng khoán MB cuối quý III đạt 92,71 tỷ đồng, chiếm 0,26% tổng tài sản 35.195,64 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định 9 tháng đạt 15,27 tỷ đồng, thấp hơn mức khấu hao 38,90 tỷ đồng, dù một số khoản mục mới xuất hiện như chi phí xây dựng cơ bản dở dang 712,13 triệu đồng.

Cuối năm 2025, công ty có khoản trả trước 1,98 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Dịch vụ Goline, 2,18 tỷ đồng cho Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT và 1,52 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI. Đến 30/9/2026, cả ba khoản không còn số dư.

Ở mảng tài sản số, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán cuối năm 2025 có 245.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản mã hóa Dolphinex, giá gốc 2,45 tỷ đồng. Đến 30/9/2026, khoản đầu tư không còn trong danh mục, trong khi khoản góp vốn 30 tỷ đồng vào Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam vẫn mang dự phòng suy giảm 16,75 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng 57,4%, dòng tiền kinh doanh âm 832 tỷ đồng

Chi phí lãi vay và lãi trái phiếu 9 tháng của Chứng khoán MB lên 906,54 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 575,88 tỷ đồng cùng kỳ, nhanh hơn mức tăng 41,4% của thu nhập lãi cho vay ký quỹ. Riêng quý III, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu đạt 312,41 tỷ đồng, tăng 31,9%.

Chi phí hoạt động tài chính 9 tháng năm 2026 của Chứng khoán MB đạt 906,54 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi trái phiếu tăng hơn gấp đôi lên 124,50 tỷ đồng. Ảnh chụp từ BCTC quý III/2026.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 832,43 tỷ đồng. Cùng giai đoạn, công ty chi 1.000,93 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền và thu 3.422,37 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, đưa dòng tiền tài chính dương 1.469,72 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay ký quỹ tăng 13,7% lên 16.510,63 tỷ đồng, kéo theo nhu cầu vốn vay. Nợ phải trả cuối kỳ 23.939,74 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Phần vay ngắn hạn từ các đối tượng ngoài tổ chức tín dụng 2.136,34 tỷ đồng có lãi suất tới 9,3%/năm và không có tài sản bảo đảm, lô trái phiếu thứ ba năm 2026 trị giá 500 tỷ đồng mang lãi suất 9,30%/năm.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 394,47 tỷ đồng, giảm 5,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 315,18 tỷ đồng, thấp hơn 332,63 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ quý III tăng từ 80,54 tỷ đồng lên 480,88 tỷ đồng, trong đó lỗ bán 474,97 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa thực hiện chuyển từ dương 3,60 tỷ đồng đầu năm sang âm 6,79 tỷ đồng.

Thuyết minh đối chiếu thuế của Chứng khoán MB ghi nhận khoản nộp thêm 1,14 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan thuế trong 9 tháng năm 2026. Ảnh chụp từ BCTC quý III/2026.

Số cổ phiếu lưu hành tăng 52%, từ 658,70 triệu lên 1.000,93 triệu đơn vị, còn lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 10,3%, đạt 907,52 tỷ đồng. Doanh thu ứng trước tiền bán chứng khoán quý III giảm từ 37,49 tỷ đồng xuống 10,89 tỷ đồng, doanh thu tư vấn tài chính giảm từ 1,39 tỷ đồng xuống 890,6 triệu đồng.

Thuyết minh thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận khoản nộp thêm 1,14 tỷ đồng theo quyết định của cơ quan thuế trong 9 tháng, cùng 19,36 tỷ đồng chi phí không thuộc diện khấu trừ khi tính thuế. Thu nhập lãi từ giấy tờ có giá khác nắm giữ đến ngày đáo hạn quý III ghi số âm 21,32 tỷ đồng, kéo lũy kế 9 tháng của khoản mục về 1,36 tỷ đồng.

Chi phí phải trả khác tăng từ 10,83 tỷ đồng lên 150,81 tỷ đồng, trong khi dự chi lương, thưởng giảm từ 152,48 tỷ đồng xuống 12,6 triệu đồng. Số nhân viên giảm từ 621 xuống 602 người, song chi phí lương và phúc lợi khối quản lý quý III tăng 36,4%, lên 99,06 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, cổ phiếu sẵn sàng để bán có giá gốc 44,99 tỷ đồng mang dự phòng 27,44 tỷ đồng, tương đương 61%. Dự phòng phải thu dịch vụ do công ty cung cấp 7,53 tỷ đồng, trên số dư phải thu dịch vụ 8,62 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý theo dõi ngoài bảng còn 509,45 tỷ đồng, trong khi khoản thu hồi 9 tháng đạt 498 triệu đồng. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ của nhà đầu tư tăng từ 3.571,26 tỷ đồng lên 4.497,83 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, nguyên giá phần mềm của Chứng khoán MB tăng thêm 5,99 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay và lãi trái phiếu lên 906,54 tỷ đồng. Với tổng tài sản 35.195,64 tỷ đồng, phần tài sản công nghệ của công ty hiện ở mức dưới 0,3% quy mô bảng cân đối.