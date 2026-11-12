Giao dịch nhà đất giảm gần 1/3, Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường

Giá nhà đất vẫn neo cao

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026 của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý III tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý, khi giá bán tại nhiều phân khúc có xu hướng điều chỉnh nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức cao.

Đối với phân khúc căn hộ chung cư, trong quý III/2026, giá bán có xu hướng giảm so với quý trước. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn neo cao trong bối cảnh chi phí đầu tư xây dựng và chi phí vốn gia tăng.

Khảo sát vào cuối quý III cho thấy, tại Hà Nội, giá bán căn hộ ở The Zen Residence dao động khoảng 83-94 triệu đồng/m2, Mipec Riverside khoảng 99-110 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá bán căn hộ ở Saigon Royal Residence khoảng 110-121 triệu đồng/m2, The Privé khoảng 105-128 triệu đồng/m2.

Không chỉ chung cư, phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề trong các dự án cũng ghi nhận xu hướng giảm giá so với quý II. Thanh khoản thị trường còn chậm, người mua có xu hướng tập trung vào những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Tại Hà Nội, giá biệt thự, nhà liền kề ở Mon City được khảo sát khoảng 447-459 triệu đồng/m2, Nam An Khánh khoảng 137-148 triệu đồng/m2 và Hinode Royal Park khoảng 166-176 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại TPHCM, giá bán ở Vạn Phúc City khoảng 208-220 triệu đồng/m2, Jamona Golden Silk khoảng 160-175 triệu đồng/m2.

Trong quý III/2026, giá nhà đất vẫn neo cao trong khi thanh khoản thị trường suy giảm. Ảnh: Hồng Khanh

Đối với đất nền, giá trên thị trường thứ cấp trong quý III nhìn chung giảm so với quý trước. Dù vậy, diễn biến giá tại từng khu vực và dự án có sự phân hóa.

Ghi nhận Hà Nội, giá bình quân đất nền ở Melorita Hòa Lạc tăng khoảng 5,6%, lên 25,9 triệu đồng/m2. Ngược lại, An Lạc Green Symphony giảm khoảng 4,7%, xuống 124,4 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá bình quân đất nền ở Thạnh Mỹ Lợi tăng khoảng 4,1%, lên 124 triệu đồng/m2, trong khi Tăng Long Garden giảm khoảng 4,5%, xuống 43 triệu đồng/m2.

Theo Bộ Xây dựng, giao dịch đất nền hiện tập trung vào những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu và khả năng khai thác thực tế. Các lô đất có mức giá chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá vẫn gặp khó khăn trong giao dịch.

Lượng giao dịch giảm hơn 32% so với cùng kỳ

Điểm đáng chú ý là sự suy giảm thanh khoản diễn ra trên diện rộng ở các phân khúc bất động sản.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý III/2026, cả nước có khoảng hơn 92.000 giao dịch bất động sản thành công tại các dự án nhà ở thương mại và dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Con số này giảm khoảng 8% so với quý II/2026 và giảm tới 32,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt hơn 22.800 giao dịch, giảm khoảng 14% so với quý trước và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đất nền ghi nhận hơn 69.100 giao dịch thành công, giảm khoảng 6% so với quý II và giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượng giao dịch bất động sản thành công trên cả nước đạt hơn 331.800 giao dịch. Trong đó, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ có hơn 80.200 giao dịch, đất nền đạt hơn 251.600 giao dịch.

Những con số trên cho thấy thị trường đang đối mặt với tình trạng thanh khoản suy giảm, trong khi giá bán tại nhiều dự án vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, mức giảm giao dịch so với cùng kỳ năm trước khá lớn, phản ánh sự thận trọng của người mua trước mặt bằng giá và khả năng tiếp cận bất động sản.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng, đề xuất kịch bản xử lý

Trước những diễn biến của thị trường, Bộ Xây dựng xác định tiếp tục theo dõi sát tình hình, đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản.

Báo cáo sẽ tập trung đánh giá các vấn đề về nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và tồn kho theo từng phân khúc, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ nhận diện những nguy cơ rủi ro, đề xuất các kịch bản và phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương giám sát thị trường thông qua nhiều nhóm chỉ báo, gồm giá bất động sản sơ cấp, thứ cấp, lượng giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu, tiến độ triển khai dự án…

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng đặt trọng tâm vào khơi thông các dự án đủ điều kiện triển khai, định hướng phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Trong 2 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đồng thời bộ cũng tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo Nghị quyết số 303 của Chính phủ.