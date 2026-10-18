Giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt

1. Thanh toán mua, bán vàng từ 05 triệu đồng phải qua ngân hàng

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý tại khoản 10 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, quy định rõ: Khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 05 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng bắt buộc phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu

Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều điểm, khoản tại Điều 14 Nghị định 24/2012/NĐ-CP:

Cấp phép nhập khẩu theo hợp đồng gia công: Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu khi nhu cầu phù hợp với hợp đồng.

Cấp phép hằng năm cho doanh nghiệp FDI: NHNN xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công/xuất khẩu và báo cáo xuất khẩu của năm trước (nếu có), khi đáp ứng các điều kiện luật định.

Xuất nhập khẩu theo đăng ký doanh nghiệp & pháp luật chuyên ngành: Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu dạng bột, dung dịch, vẫy hàn, muối vàng, dây, ống, bán thành phẩm vàng trang sức; hoặc vàng nguyên liệu sản xuất linh kiện/thiết bị điện tử, thiết bị/dụng cụ y tế được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật hải quan và quy định chuyên ngành liên quan.

Quy định việc bán vàng nguyên liệu: Sửa đổi, bổ sung điểm đ.4 khoản 10 Điều 14 về việc bán cho doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối NHNN: Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất nhập khẩu, mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu và giao dịch mua bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định.

3. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Khoa học & Công nghệ

Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; kiểm tra, quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông; kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

4. Siết chặt chế độ báo cáo

Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng phải báo cáo định kỳ/đột xuất tình hình sản xuất, mua, bán vàng miếng; xuất nhập khẩu vàng; tình hình mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; thực hiện hợp đồng gia công, xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và tình hình bán vàng nguyên liệu nhập khẩu theo quy định của NHNN và cơ quan có thẩm quyền.

5. Bãi bỏ toàn bộ quy định về điều kiện sản xuất, gia công, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Nghị định bãi bỏ toàn bộ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do NHNN cấp trước ngày 16/10/2026 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này.

Các hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chưa giải quyết xong tính đến ngày 16/10/2026 sẽ được NHNN chấm dứt giải quyết và thông báo cho tổ chức, cá nhân. Phí, lệ phí đã nộp (nếu có) xử lý theo quy định.

6. Quy định chuyển tiếp

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng; Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm; hạn mức xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu đã được cấp trước ngày 16/10/2026 tiếp tục được thực hiện theo nội dung, thời hạn ghi trên giấy phép/hạn mức (trừ trường hợp bị điều chỉnh, thu hồi). Việc cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn sau ngày 16/10/2026 thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 390/2026/NĐ-CP.