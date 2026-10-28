Giao dịch cổ phiếu trái chiều tại Novaland

Ngày 28/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố loạt thông báo giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo và người có liên quan.

Ông Dương Văn Bắc - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Novaland, đăng ký bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2/11 đến ngày 13/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, sở hữu của ông Bắc tại Novaland sẽ giảm từ gần 15,8 triệu cổ phiếu (tương đương 0,657% vốn điều lệ) xuống còn gần 5,2 triệu cổ phiếu (tương đương 0,215% vốn điều lệ).

Ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc Novaland. Ảnh: NVL

Cùng thời gian trên, ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc Novaland, đăng ký bán gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL vì lý do cá nhân.

Trước giao dịch, ông Nam sở hữu gần 11,27 triệu cổ phiếu, tương đương 0,469% vốn điều lệ. Nếu bán hết lượng cổ phiếu đăng ký, sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn gần 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,154% vốn Novaland.

Một phó tổng giám đốc khác là bà Trần Thị Thanh Vân cũng đăng ký bán gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn từ ngày 2/11 đến ngày 13/11/2026, với mục đích phục vụ nhu cầu cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà Vân nắm giữ sẽ giảm từ hơn 19,2 triệu cổ phiếu (tương đương 0,799% vốn điều lệ) xuống còn hơn 11,6 triệu cổ phiếu (tương đương 0,484% vốn).

Như vậy, ba lãnh đạo Novaland đăng ký bán tổng cộng gần 25,8 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng giá trị gần 258 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2/11 đến ngày 13/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Quỳnh nắm giữ hơn 8,3 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,346% vốn điều lệ công ty. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, sở hữu của bà sẽ tăng lên hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,594% vốn điều lệ. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 28/10 ở giá 10.500 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Mã giảm 44% so với đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 4/2026.

Novaland đang triển khai phương án chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính và phục vụ quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Ngày 19/10 vừa qua, công ty công bố nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do được Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.