Giao dịch chuyển nhượng đất có thể bắt buộc công chứng

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Liên quan đến dự án Luật Đất đai sửa đổi, tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, Chính phủ yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí khung, cơ chế giám sát việc quyết định giá đất. Cùng với đó là các chính sách liên quan đến giá đất, vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết, quản lý, quyết định giá đất.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc “minh bạch tối đa”, nhằm thúc đẩy giao dịch bất động sản; thực hiện phân cấp, phân quyền theo hướng Chính phủ quy định chung, áp dụng trên phạm vi cả nước.

Cùng với các quy định trên, Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp bảo đảm không xảy ra khoảng trống và các xung đột pháp lý ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung quan trọng khác được Chính phủ lưu ý là việc thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; đồng thời, thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Phương án này được đưa ra để bảo đảm phù hợp với pháp luật chuyên ngành về công chứng, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Đây là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu tại diễn đàn Quốc hội. Luật Đất đai hiện hành quy định hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng.

Điểm đáng chú ý trong nghị quyết là việc sửa đổi, bổ sung quy định trong dự án Luật Nhà ở sửa đổi về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng.