Giao dịch chuyển khoản gần 20.000.000 đồng của anh Phan Nguyễn Quang Linh: Công an xác minh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Dur Kmăl vừa hỗ trợ anh Phan Nguyễn Quang Linh (trú tại địa phương), nhận lại gần 20.000.000 đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2026, trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Linh sơ suất chuyển gần 20.000.000 đồng vào tài khoản của người khác. Không biết cách liên hệ với bên nhận tiền, anh đến Công an xã Dur Kmăl trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm lại số tiền đã chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã đã lắng nghe, hướng dẫn anh Linh cung cấp thông tin liên quan; đồng thời phối hợp với ngân hàng kiểm tra giao dịch, xác minh chủ tài khoản nhận tiền.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dur Kmăl tiếp nhận thông tin của người dân - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Qua xác minh, Công an xã xác định tài khoản nhận tiền thuộc một công ty tại TP.HCM. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, khiến việc liên hệ để trao đổi, đề nghị hoàn trả gặp nhiều trở ngại.

Tiếp tục xác minh thông tin người đại diện công ty, cán bộ Công an xã xác định người này đã sang Úc sinh sống. Dù người liên quan ở nước ngoài, cán bộ thụ lý vẫn kiên trì tìm cách liên hệ, trao đổi, làm rõ giao dịch chuyển nhầm và đề nghị phối hợp hoàn trả.

Với sự hỗ trợ của Công an xã, anh Linh đã nhận lại số tiền chuyển nhầm. Sau khi vụ việc được giải quyết, anh Linh gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dur Kmăl; trong đó bày tỏ sự trân trọng đối với các cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm trực tiếp hỗ trợ.

Trong thư, anh Linh chia sẻ số tiền chuyển nhầm là thành quả lao động, tích góp của gia đình. Việc nhận lại tài sản giúp gia đình vơi bớt lo lắng sau thời gian không biết phải liên hệ với ai để giải quyết.

Vụ việc cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc tiếp nhận, giải quyết những khó khăn người dân gặp phải trong đời sống hằng ngày. Sự phối hợp với ngân hàng và kiên trì xác minh của Công an xã Dur Kmăl đã giúp người dân nhận lại tài sản, góp phần củng cố niềm tin vào tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Người dân cần làm gì khi chuyển khoản nhầm?

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát giao dịch, đồng thời lưu giữ chứng từ chuyển tiền, số tài khoản thụ hưởng và các thông tin liên quan. Nếu không thể liên hệ với người nhận hoặc gặp khó khăn trong quá trình giải quyết, có thể trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh.

Đối với người bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần phối hợp với ngân hàng để xác định giao dịch và hoàn trả theo đúng quy trình. Không nên tự ý sử dụng khoản tiền này hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác chỉ theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh đầy đủ.