Giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS, trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn có hoạt động sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đại tá Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá kiểm tra vật chứng thu được trong chuyên án.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng An ninh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 14/10/2026, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, qua đó trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng thực hiện giao dịch quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán tương ứng. Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ.

Đối với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch qua máy POS để thu hồi tiền. Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, qua đó trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin khách hàng.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Người dân cần cảnh giác trước các lời mời chào rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định, chủ động tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ tài chính hợp pháp để hạn chế rủi ro pháp lý.