Giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương

Theo đó, Nghị quyết của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 cho các địa phương là 899.857 căn; trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Đối với từng địa phương, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 đối với thành phố Hà Nội là 84.000 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 181.257 căn, thành phố Hải Phòng 32.850 căn, thành phố Huế 10.600 căn, thành phố Đà Nẵng 26.279 căn, thành phố Cần Thơ 13.250 căn, thành phố Đồng Nai 60.054 căn...

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế; chủ động bố trí quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai dự án và huy động nguồn lực thực hiện. Các tỉnh, thành phố phải phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nước có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào năm 2030.