Giao chỉ tiêu giải ngân hằng tuần đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu như bảo đảm nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, tổ chức sản xuất và ổn định đời sống người dân; chú trọng các địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế...

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động huy động vốn đối ứng theo tỷ lệ quy định; phát huy vai trò của tín dụng chính sách, tín dụng thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu của chương trình.

Đối với công tác giải ngân, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn các chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026, rà soát toàn bộ số vốn chưa giải ngân, xây dựng tiến độ thực hiện đến ngày 31/12/2026 theo nguyên tắc “6 rõ”; giao chỉ tiêu giải ngân hằng tuần cho từng dự án, nhiệm vụ.

Theo đó, toàn bộ vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài phải giải ngân trước ngày 15/12/2026; vốn năm 2026 và vốn chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 phải giải ngân trước ngày 31/12/2026.

Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương phải đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Đơn vị, địa phương không giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, đồng thời bị giảm trừ kế hoạch vốn năm sau…