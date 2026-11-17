Người dân xã Mường Than chăm sóc đàn bò, phát triển sinh kế từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Quyết định, tổng kinh phí được giao bổ sung là 7.165,277 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026.

Cụ thể, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho 18 tỉnh, thành phố.

Các địa phương được giao bổ sung vốn gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho 28 tỉnh, thành phố.

Các địa phương được giao vốn gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Cùng với nguồn vốn đầu tư phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao bổ sung 5,5 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phíĐể bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, Quyết định số 2185/QĐ-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung dự toán, kế hoạch vốn khẩn trương phân bổ, giao chi tiết kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc.

Việc phân bổ phải đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung và mức kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định; tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trùng lặp với các chương trình, dự án khác hoặc trùng lặp giữa nội dung sử dụng kinh phí thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, công tác trong và ngoài nước theo chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình theo quy định; tổ chức triển khai, giải ngân kinh phí được giao bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn vị chịu trách nhiệm về việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí cũng như tính chính xác của thông tin, số liệu, đối tượng và nội dung được hỗ trợ.

Đặc biệt, kết quả phân bổ ngân sách trung ương, bố trí ngân sách địa phương và tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên năm 2026 của các chương trình mục tiêu quốc gia phải được cập nhật, báo cáo trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 25/2025/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 25 hằng tháng.

Đối với các bộ quản lý chương trình, gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc phân bổ, giao dự toán và tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Các bộ có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, các bộ quản lý chương trình, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện dự toán, kế hoạch vốn năm 2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu cũng như việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách được giao; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, thất thoát, lãng phí.

Quyết định số 2185/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 11/11/2026.