Tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và hệ thống thương vụ

Chiều 18/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 11/2026, với chủ đề “Kết nối thông tin thị trường, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành bao bì Việt Nam”. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với nội dung trao đổi về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp bao bì Việt Nam và cơ hội tiếp cận các thị trường Nhật Bản, Úc, Singapore.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 11/2026.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết bao bì là ngành công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng đối với sản xuất, chế biến và xuất khẩu của nhiều ngành hàng, từ thực phẩm, đồ uống, nông sản đến dệt may, điện tử và hàng tiêu dùng. Cùng với chức năng bảo quản, đóng gói, yêu cầu đối với bao bì ngày càng mở rộng sang thiết kế, nhận diện thương hiệu, tính tiện dụng và các tiêu chí phát triển bền vững.

Theo ông Lê Hoàng Tài, năng lực sản xuất được cải thiện, khả năng cung ứng nhiều chủng loại sản phẩm và kinh nghiệm tham gia chuỗi cung ứng của các ngành hàng xuất khẩu tạo điều kiện để doanh nghiệp bao bì Việt Nam mở rộng thị trường. Sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu đóng gói phục vụ logistics và mối quan tâm ngày càng lớn đối với bao bì thân thiện với môi trường cũng mở ra những phân khúc mới.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại cuộc giao ban.

Cơ hội đi cùng sức ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, khả năng tái chế và trách nhiệm môi trường tại các thị trường nhập khẩu. Ông Lê Hoàng Tài cũng lưu ý đến biến động thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại, cạnh tranh về giá và yêu cầu đổi mới công nghệ, thiết kế. Trước những thay đổi này, doanh nghiệp cần nắm rõ nhu cầu và điều kiện tiếp cận từng thị trường để chủ động điều chỉnh sản phẩm, phương thức kinh doanh.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đề nghị Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) và các doanh nghiệp chia sẻ cụ thể về năng lực sản xuất, thiết kế, chất lượng sản phẩm, định hướng phát triển bao bì xanh và những vướng mắc khi tìm kiếm khách hàng. Đây là cơ sở để Cục Xúc tiến thương mại, VINPAS và hệ thống thương vụ phối hợp kết nối doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đồng thời khai thác các hội chợ, triển lãm chuyên ngành và chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

Đối với các Thương vụ tại Nhật Bản, Úc và Singapore, ông Lê Hoàng Tài đề nghị cung cấp thông tin về quy mô thị trường, nhu cầu nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng, phân khúc sản phẩm và kênh phân phối. Các thông tin cập nhật còn bao gồm yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định môi trường và thay đổi trong chính sách nhập khẩu, phòng vệ thương mại. Ông kỳ vọng sự phối hợp giữa các bên sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng thông tin thị trường để tìm đối tác và tiến tới những đơn hàng xuất khẩu cụ thể.

Các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Tìm dư địa xuất khẩu theo từng nhóm sản phẩm

Theo bà Lê Thị Như Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực VINPAS, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu bốn nhóm bao bì được hiệp hội khảo sát gồm bao bì nhựa mềm, nhãn hàng, hộp giấy và carton sóng đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu của cùng bốn nhóm đạt khoảng 2,38 tỷ USD, tăng gần 15%.

Bao bì nhựa mềm dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu gần 1 tỷ USD, tăng khoảng 15%. Nhóm nhãn hàng đạt khoảng 269 triệu USD, tăng hơn 3%, còn carton sóng đạt gần 99 triệu USD, tăng hơn 10%. Riêng hộp giấy đạt khoảng 108 triệu USD, giảm gần 7%.

Bà Lê Thị Như Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) phát biểu tại hội nghị.

Theo khảo sát của VINPAS, bốn nhóm sản phẩm trên đã được xuất khẩu tới 172 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dư địa mở rộng khác nhau ở từng nhóm hàng. Năm 2025, Singapore nhập khẩu khoảng 56,8 triệu USD carton sóng, trong khi kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam sang Singapore đạt khoảng 259.000 USD. Cùng năm, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 23,4 triệu USD hộp giấy thuộc nhóm được khảo sát, còn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 2 triệu USD.

Trao đổi tại hội thảo, ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại (Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản) cho biết doanh nghiệp Việt đã có vị trí trong một số nhóm hàng. Theo số liệu WITS/UN Comtrade được thương vụ dẫn, năm 2024, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 1,983 tỷ USD hàng thuộc mã HS 3923, gồm các vật dụng vận chuyển, đóng gói và nắp, nút bằng nhựa. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt khoảng 302,5 triệu USD, chiếm 15,3%, đứng thứ hai sau Trung Quốc về nguồn cung của nhóm hàng này.

Thương vụ xác định một số hướng tiếp cận gồm bao bì giấy và carton cho logistics, thương mại điện tử, bao bì thực phẩm có yêu cầu bảo quản cao và bao bì công nghiệp phục vụ các ngành điện tử, ô tô, cơ khí. Một hướng được đề xuất là tham gia chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản đang sản xuất tại Việt Nam. Qua quá trình cung ứng, doanh nghiệp có thể chứng minh khả năng duy trì chất lượng giữa các lô hàng, kiểm soát nguyên liệu và giao hàng đúng hạn, từ đó tiếp cận công ty mẹ và các nhà mua hàng tại Nhật Bản.

Cùng với việc nâng chất lượng sản phẩm, VINPAS lưu ý doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ hồ sơ để chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hiệp hội dẫn trường hợp một doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm phải tìm nguồn nắp lọ từ nước ngoài vì nhà cung cấp trong nước thiếu hồ sơ chứng minh gioăng đáp ứng yêu cầu về BPA. Đối với thị trường Nhật Bản, thương vụ lưu ý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, mẫu thử, báo giá và theo dõi phản hồi sau các cuộc gặp, do quá trình đánh giá nhà cung cấp có thể kéo dài.

Để việc kết nối đi vào từng nhóm hàng, VINPAS đề xuất các thương vụ cập nhật nhu cầu nhập khẩu, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và yêu cầu kỹ thuật của nhà mua hàng, đồng thời hỗ trợ giới thiệu và xác minh thông tin cơ bản của đối tác mới. Hiệp hội sẵn sàng tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp chọn thị trường ưu tiên và thu thập phản hồi sau các chương trình giao thương. Về phía Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, một kiến nghị được đưa ra là xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao bì có khả năng xuất khẩu, kèm thông tin về công suất, chứng nhận, hồ sơ kỹ thuật và kinh nghiệm cung ứng để phục vụ việc tìm kiếm đối tác phù hợp.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản (Bộ Công Thương) chia sẻ tại hội nghị.

Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, Tham tán thương mại (Thương vụ Việt Nam tại Úc), năm 2025, thị trường Úc tiêu thụ khoảng 6,84 triệu tấn bao bì, trong đó bao bì giấy và carton chiếm 54%, bao bì nhựa chiếm 18,5%. Quy mô thị trường bao bì giấy và carton đạt khoảng 4,5 tỷ USD, dự báo tăng lên khoảng 6,4 tỷ USD vào năm 2035.

Đáng chú ý, năm 2025, Úc nhập khẩu khoảng 7,59 tỷ USD nhựa và sản phẩm từ nhựa, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ đạt 99 triệu USD; đối với giấy và sản phẩm từ giấy, Úc nhập khẩu hơn 2,2 tỷ USD nhưng Việt Nam mới xuất khẩu khoảng 82 triệu USD. Điều này cho thấy thị phần của doanh nghiệp Việt Nam còn khiêm tốn, trong khi dư địa mở rộng xuất khẩu vẫn khá lớn. Đặc biệt, xu hướng chuyển sang sử dụng bao bì thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và ngành thực phẩm, đồ uống đang mở ra cơ hội cho các sản phẩm bao bì giấy, carton và bao bì tái chế của Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ nhấn mạnh, thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Úc sẽ tăng cường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Bao bì Việt Nam và các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối đối tác và tham gia các triển lãm chuyên ngành tại Úc, qua đó thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị phần.

Tại hội nghị, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại (Thương vụ Việt Nam tại Singapore) cho biết, thị trường bao bì nước này có quy mô thương mại xuất nhập khẩu khoảng 1,1 - 1,2 tỷ USD/năm, với nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm bao bì thực phẩm, dược phẩm, thương mại điện tử và công nghiệp. Singapore không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm logistics, phân phối và tái xuất khẩu quan trọng của khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các hệ thống phân phối trong khu vực.

Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia cung cấp bao bì lớn nhất cho Singapore, song vẫn phải cạnh tranh mạnh với các nhà cung cấp đến từ Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đáng chú ý, nhu cầu bao bì nhựa tại Singapore tăng khoảng 11% trong năm qua, riêng nhóm nắp và nút nhựa tăng 20 - 21%. Cùng với xu hướng phát triển bao bì bền vững, nhu cầu về bao bì giấy, carton, bao bì thực phẩm và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng giá mà cần chú trọng chất lượng, thiết kế, khả năng cung ứng ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường. Đặc biệt, doanh nghiệp cần ưu tiên phát triển bao bì xanh, vật liệu có khả năng tái chế, bảo đảm truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và tuân thủ các quy định về quản lý bao bì tại Singapore. Đồng thời, cần tập trung vào những phân khúc có lợi thế như bao bì hộp giấy, bao bì jumbo (bao tải trọng lớn), túi giấy, màng nhựa, nắp và nút nhựa; tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, hệ thống bán lẻ và đơn vị logistics, qua đó không chỉ mở rộng xuất khẩu sang Singapore mà còn tận dụng mạng lưới phân phối của nước này để thâm nhập các thị trường khác trong khu vực.

Cũng tại chương trình, phiên thảo luận giữa Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, các thương vụ, chuyên gia và doanh nghiệp đã tập trung vào nhu cầu nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng và kênh phân phối bao bì tại Nhật Bản, Úc và Singapore. Các nội dung trao đổi gồm yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định môi trường và các biện pháp phòng vệ thương mại có liên quan. Từ thực tế sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp có thể nêu những vướng mắc khi tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của từng nhà mua hàng. Phiên thảo luận cũng đã dành thời gian trao đổi về việc phối hợp giới thiệu nhà nhập khẩu, tổ chức các chương trình giao thương, tận dụng hội chợ chuyên ngành và theo dõi phản hồi của đối tác sau khi kết nối.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Cục Xúc tiến thương mại cho biết, đơn vị sẽ tập hợp những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội Bao bì Việt Nam và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, từ đó báo cáo lãnh đạo Cục và Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo.