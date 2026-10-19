Giao ban tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, thành viên BCĐ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng của tỉnh, Trưởng BCĐ phường Đông Kinh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên BCĐ và đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đại diện tổ công tác của UBND phường Đông Kinh báo cáo tại cuộc giao ban

Theo báo cáo, dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố có tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là hơn 24,5 ha, với 533 trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Đến nay, các cơ quan đơn vị đã tham mưu cho UBND phường ban hành 507 thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 23,3 ha; lập và trình phương án bồi thường đối với 69 trường hợp; đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 40 trường hợp; bàn giao mặt bằng được gần 6.000 m2.

Đánh giá chung, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại cuộc họp giao ban

Lãnh đạo Công an phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp giao ban

Chủ tịch UBND phường phát biểu nêu giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tại cuộc họp giao ban

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các phòng ban chuyên môn của UBND phường, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã báo cáo tình hình thực hiện, nêu các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Cụ thể như: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường khẩn trương tham mưu cho UBND phường ban hành quyết định điều chỉnh quy chế tái định cư; đẩy nhanh phê duyệt phương án đối với các trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ; tập trung rà soát, xử lý các trường hợp chồng lấn ranh giới dự án…

Đại diện chủ đầu tư kiến nghị UBND phường và các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án tạo mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư đã bố trí thuộc kế hoạch vốn 2026.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp giao ban, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phường đề nghị: Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan, từ đó phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Giao UBND phường phải hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định điều chỉnh quy chế tái định cư trong ngày 19/10; trong ngày 22/10 hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với các trường hợp bị ảnh hưởng chưa phối hợp đo đạc kiểm đếm.