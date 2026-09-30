Giao ban khối dân vận quý III-2026

Dự hội nghị có các đồng chí Thành ủy viên: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái; Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Văn Mạnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các đơn vị trong khối dân vận của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong quý III, các đơn vị trong khối dân vận thành phố đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong quá trình sắp xếp thôn, ấp, khu phố và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Trên địa bàn thành phố đã có 35/95 xã, phường triển khai mô hình “Tháng nghe dân nói”; duy trì, nhân rộng 187 mô hình Dân vận khéo của Hội Cựu chiến binh; 483 mô hình phân loại chất thải rắn của Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên; triển khai 127 công trình, phần việc nông thôn mới, đô thị văn minh trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nổi bật là toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 117 căn nhà đại đoàn kết; hoàn thành 28/30 căn nhà tình nghĩa quân - dân, 6 căn nhà đồng đội; trao 102 suất sinh kế cho phụ nữ nghèo; tổ chức bữa cơm Công đoàn cho hơn 210,2 ngàn lượt công nhân với kinh phí gần 13 tỷ đồng và trao hơn 17 ngàn phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại với nhân dân được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Trong quý III, MTTQ thực hiện 10/12 nội dung giám sát cấp thành phố và 93/95 cuộc giám sát cấp xã; tham gia góp ý, phản biện 24 dự thảo văn bản và 18 hồ sơ dự án trọng điểm...

Một số ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần đánh giá rõ hiệu quả các mô hình Buổi sáng với nhân dân, Tháng nghe dân nói đang được triển khai ở các xã, phường. Cụ thể mô hình đã tiếp nhận được bao nhiêu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân và các cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị như thế nào.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập thôn, ấp, khu phố, địa bàn và quy mô dân số mở rộng, khối lượng công việc tăng; một số cán bộ cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, kinh nghiệm chưa đồng đều... Khi sáp nhập ấp, khu phố, số lượng đoàn viên, hội viên các chi hội đoàn thể rất đông, từ vài trăm hội viên trở lên nhưng ở ấp, khu phố chưa có địa điểm đảm bảo cho việc sinh hoạt tập trung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng ghi nhận trong quý III, các cơ quan trong khối bám sát kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban khối dân vận quý II, chủ động triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác và yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí đề nghị quý IV, các đơn vị trong khối tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo, công nhân, khu vực biên giới và những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án, khiếu nại, kiến nghị, đình công, ngừng việc. Qua đó, kịp thời tổng hợp, phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là thực hiện chính sách an sinh xã hội, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các dự án trên địa bàn. Nâng cao chất lượng phản biện xã hội; theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết và phản hồi các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Chủ động thực hiện công tác dân vận gắn với bảo đảm an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo và quốc phòng, an ninh. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, không để người dân có hoàn cảnh khó khăn thiếu các điều kiện thiết yếu trong dịp Tết.

Bên cạnh nhiệm vụ chung của toàn khối, đồng chí Huỳnh Thị Hằng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong khối cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm.