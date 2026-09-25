Hội nghị giao ban giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng quý III/2026.

Trong quý III/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đã triển khai 98 nhiệm vụ được giao, trong đó, 47 nhiệm vụ hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quỹ Cứu trợ tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tỉnh Lai Châu 800 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng 6 nhà tình thương, mỗi căn 60 triệu đồng.

Hội Nông dân tỉnh giải ngân 6,3 tỷ đồng cho 11 dự án phát triển sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” tại 139 công đoàn cơ sở, tiếp nhận 610 ý kiến, trong đó 550 ý kiến đã được giải quyết, trả lời. Đoàn Thanh niên hỗ trợ hơn 12.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi thực hiện các nội dung về chuyển đổi số, kỹ năng số. Các hội quần chúng cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ 6 HTX vay 2 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 200 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai và bàn giao 2 điểm trường trị giá 600 triệu đồng; Hội Người cao tuổi 73/75 xã, phường hoàn thành tổ chức đại hội.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và hoạt động tại cơ sở. Các ý kiến cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2026; chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Trong quý IV, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; thực hiện hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.