Giao ban định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Sơn La với Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay

Các đồng chí: Đại tá Nông Quốc Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La; Đại tá Khăm Sỏn Phô-Thị-Văn, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng; Đại tá Sắc-Sổm-Bặt Kẹo-Sịt-Thị-Vông-Sa, Chỉ huy trưởng Quân sự, Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay đồng chủ trì giao ban.

Giao ban định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Sơn La với Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay

Thực hiện biên bản ghi nhớ năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt; tích cực chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề di cư tự do; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Sơn La cùng với Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh U Đôm Xay nói riêng.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng

Năm 2027, Bộ CHQS 3 tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh U Đôm Xay; duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ, luân phiên cấp Bộ CHQS tỉnh.