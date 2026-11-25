Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng ký biên bản ghi nhớ.

Thực hiện biên bản ghi nhớ năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tích cực chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh có liên quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt vấn đề di cư tự do; tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy chế biên giới, nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng xác định tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng nói riêng. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La với hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, nhất là việc tập huấn nghiệp vụ quân sự, công tác vận động quần chúng; duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ, luân phiên cấp Bộ CHQS tỉnh trong năm 2027.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn trao biên bản ghi nhớ.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ CHQS hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng năm 2027./.