Giao ban đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn cũ

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án quan trọng của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên BCĐ và đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị báo cáo tình hình GPMB dự án

Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn có diện tích thực hiện là 24,51 ha (không bao gồm diện tích nhà máy nước cũ 2,5 ha), ảnh hưởng đến 550 trường hợp (543 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư). Tuy nhiên, sau khi rà soát lại và đối trừ các trường hợp thông báo trùng đối tượng sử dụng đất, tổng số trường hợp ảnh hưởng là 505 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu đề xuất tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, các đơn vị đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 498 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư với tổng diện tích 23,33 ha. Còn 7 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 18.018,5 m2 chưa ban hành thông báo thu hồi đất. Cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 456/498 hộ và 3 tổ chức với diện tích 16,26 ha; đã lập và trình phương án bồi thường, GPMB đối với 69 trường hợp; tổ chức bốc thăm ô đất tái định cư cho 32 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; đã nhận bàn giao mặt bằng của 58 trường hợp với tổng diện tích 5.946,6 m2...

Đại diện Công an phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp còn lại. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp tích cực của các tổ công tác cùng các đơn vị trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh nhiều phần việc hiện vẫn chậm tiến độ so với kế hoạch và các mốc thời gian đã ban hành. Trong khi đó, chỉ còn 65 ngày để hoàn thành công tác GPMB dự án.

Đồng chí giao Chủ tịch UBND phường Đông Kinh ban hành thông báo thu hồi đất với 7 trường hợp còn lại trong ngày 27/10/2026. Đồng thời, thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 6 trường hợp và xử lý dứt điểm các vướng mắc ở khu vực đầu tuyến xong trước ngày 31/10/2026. Cùng đó, UBND phường cần hoàn thành bố trí tái định cư trước ngày 31/10/2026 để tạo sự đồng thuận từ người dân.

Đối với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị, đồng chí yêu cầu tập trung đo đạc, kiểm đếm, xác minh thông tin và lập phương án bồi thường cho các trường hợp còn lại. Trong đó, đối với các trường hợp đủ điều kiện, cần nhanh chóng chuyển phương án bồi thường GPMB cho UBND phường thẩm định, phê duyệt để phục vụ giải ngân ngay chứ không chờ gom đủ toàn bộ.

Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng tỉnh, cần tập trung nhân lực đẩy nhanh thi công tại những vị trí đã có mặt bằng như khu vực đầu tuyến, vỉa hè. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực tỉnh hoàn thành di chuyển hạ tầng điện trung thế và hạ thế trên tuyến chính bảo đảm xong trước ngày 25/11/2026.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tăng cường nhân lực, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong khâu xác minh thông tin và lập phương án bồi thường; Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin đất đai của các hộ bị ảnh hưởng; Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn và tập trung giám định công trình sớm để làm căn cứ lập phương án bồi thường.