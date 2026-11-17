Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án quan trọng của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên BCĐ và đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ) có tổng diện tích thực hiện 24,51 ha, chiều dài tuyến đường hơn 1,1 km. Qua rà soát, dự án có 512 hộ gia đình, cá nhân, 3 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng; dự kiến 348 trường hợp cần bố trí tái định cư.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Trong thời gian từ ngày 6 - 12/11, các đơn vị liên quan đã tổ chức đo đạc, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất đối với 4 gia đình, cá nhân với diện tích 823,8 m2.

Đồng thời, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 4 hộ với tổng số tiền hơn 1,83 tỷ đồng; thẩm định phương án đối với 20 gia đình, cá nhân và 1 tổ chức; niêm yết công khai phương án dự kiến đối với 19 hộ dân.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Lũy kế đến ngày 12/11, các cơ quan, đơn vị đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 511/512 hộ, cá nhân, 3 tổ chức, 3 cộng đồng dân cư; thực hiện đo đạc, kiểm đếm với 473/511 gia đình, cá nhân và 3 tổ chức với diện tích hơn 18,57 ha.

UBND phường Đông Kinh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 45 trường hợp, tổng số tiền hơn 24,45 tỷ đồng; chi trả cho 27 hộ với số tiền hơn 11,76 tỷ đồng. Đến nay, đã có 83 trường hợp bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 9.098 m²; 51 gia đình, cá nhân đã được tổ chức bốc thăm ô đất tái định cư.

Tuy nhiên, công tác GPMB của dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện còn 38 hộ chưa hoàn thành đo đạc, kiểm đếm; một số hồ sơ cần tiếp tục rà soát, xác minh, trong khi một số hộ chưa đồng thuận, chưa phối hợp thực hiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/12, tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội đề nghị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và UBND phường Đông Kinh tăng cường phối hợp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp còn lại. Đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành các nhóm công việc trước ngày 30/11.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã có mặt bằng.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận của tỉnh và của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh để đảm bảo thực hiện xong công tác GPMB dự án trong năm 2026.