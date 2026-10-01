Chiều 1-10, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp 9 tháng năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan khối nội chính.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Phong chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2026, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng.

Công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quan tâm, chú trọng giải quyết vụ việc từ cơ sở.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm được chủ động theo dõi, đôn đốc xử lý. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và điều kiện bảo đảm của các cơ quan nội chính, tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách người có công và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…

Các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương; Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Hoàn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Phong nhấn mạnh, quý IV năm 2026 là thời gian có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, Nhân dân, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; định hướng thông tin tuyên truyền; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời bóc gỡ các bài viết có nội dung xấu, độc…

Tin, ảnh: N.V - M.T